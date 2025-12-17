Manifestacija Dani Narodnog muzeja Pančeva kojom obeležava 102 godine postojanja

Narodni muzej Pančevo ovog meseca, od 13. do 27. decembra, realizuje manifestaciju „Dani Narodnog muzeja“, kojom obeležava 102 godine postojanja. Tokom ove dve nedelje publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata edukativne i dečije radionice, izložbe, književne večeri, razgovore i muzičke sadržaje.

13.12.2025. od 09:00 do 11:00 – Edukativna foto radionica za mlade „Arhitektonsko nasleđe – Mladi i očuvanje nepokretnog kulturnog nasleđa Pančeva“ u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

20.12. u 18:00 – Književno veče: Predstavljanje autorke Valentine Vanje Dabić i njenih književnih dela, u organizaciji Književnog kluba „Gornji grad“ Pančevo

21.12. u 19:00 – Humanitarna „Noć umetnosti“ (sakupljeni prilog, namenjen je za decu obolelu od raka) – događaj organizuje prof. Oskar Ereš sa prijateljima

22.12. od 11:00 do 15:00 – Dečija radionica povodom Dana Narodnog muzeja Pančevo pod nazivom „Muzej kroz vreme“ u saradnji sa OŠ „Sveti Sava“ Pančevo

22.12. u 19:00 – Izložba fotografija „Odraz vladarki srednjeg veka kroz savremene žene“ autorke Sofije Miščević

22.12. u 20:00 – Književno veče „Naša snaga je u onima koje volimo“, autorke Aleksandre Mihajlović

23.12. u 13:00 – Promocija „Glasnika muzeja Banata“ br. 26, u izdanju Narodnog muzeja Pančevo

23.12 . u 19:00 – Živi razgovor: „Grad u pokretu“ – o gradskoj igri, odevanju i igrankama u Srbiji (Omaž Seleni Rakočević) – razgovor vode Marija Vitas, etnomuzikolog i Dejan Trifunović, umetnički direktor KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP

26.12. u 18:00 – Književno veče Nebojše Đurđevića Nece, autora iz Vladimiraca kod Šapca (moderator: Emina Hilić – o autoru govore: Verica Ilić, Ilija Šaula, Špejtim Sojeva Sole – stihove čita dr Dragica Užareva)

27.12. u 19:30 – Koncert hora „Beogradski Madrigalisti“

(Pančevac)