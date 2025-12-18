Ovako se pripremaju ronioci Žandarmerije

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
Od početka godine u našoj zemlji bilo je 18 utapanja. Kada do toga dođe – angažuju se ronioci Ronilačke jedinice Žandarmerije. Njih pedesetak, kada dođu na posao moraju da budu spremni na sve. Uvežbavaju se gotovo svaki dan, leti su i na moru, a zimi na višim nadmorskim visinama kako bi svoja tela pripremili i za one najsurovije uslove kada je temperatura vode u minusu. Na Tari je sa njima boravila i ekipa RTS-a.
Ne biraju ni mesto, ni vreme, ni temperaturu vode, ni kakva će vidljivost prilikom zarona biti, jer ne znaju kad će dobiti poziv, ali znaju da pred sobom imaju zadatak koji mora da se obavi.
„Jedan od zadataka po kome je ronilačka jedinica Žandarmerije poznata jeste potraga za utopljenim licima, u dosadašnjoj praksi u nemalom broju slučajeva se dešavalo da se utapanja dešavaju i u zimskom periodu. Jedan od razloga izvođenja ove trenažne obuke jeste uvežbavanje procedura tokom ronjenja u hladnim uslovima. Zadatak nam je da spoljašnje uslove koji su veoma hladni stavimo po strani da bi se tokom izvođenja zadatka skoncentrisali na sam taj zadatak“, rekao je Bojan Škrbić, komandant ronilačke jedinice Žandarmerije.
Na Zaovinskom jezeru se pripremaju za ronjenje na višim nadmorskim visinama
Rone u parovima, jer iako profesionalci, njihova bezbednost je na prvom mestu. Zimi se uvežbavaju na Tari na Zaovinskom jezeru, kako bi svoje telo pripremili i za ronjenje na višim nadmorskim visinama.
„Što se tiče spoljašnje temperature hladno je, temperatura vode je oko devet stepeni. Današnji zaron trajao je oko 35 minuta, ronili smo na dubini od 30 metara. Oprema koju koristimo za ronjenje u ovim uslovima jeste takozvano suvo odelo čija namera jeste da spreči prodor vode u njegovu unutrašnjost kako bi telo ronioca ostalo suvo i naravno kako bi što duže mogli da ostanemo u vodi“, rekao je Marko Đorđević, ronilac Žandarmerije.
Utapanja se događaju i tokom zimske sezone
U proseku godišnje Ronilačka jedinica Žandarmerije bude angažovana na oko 40 utapanja. Ove godine svega 18.
Prilikom izvršenja zadataka najviše se oslanjaju na svoje iskustvo i dodir, jer je vidljivost u našim rekama i jezerima slaba, u pojedinim i nulta.
Kako kažu, bez obzira na to koliko dugo su ronioci ove jedinice Žandarmerije, najteže je kada tragaju za detetom.
(RTS)