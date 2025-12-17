ZZJZ: Nova oprema za monitoring kvaliteta vazduha

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
U Zavodu za javno zdravlje Pančevo predstavljena je nova savremena oprema za monitoring kvaliteta vazduha, nabavljena u okviru međunarodnog IPA projekta „AirMON“, koji ima za cilj unapređenje praćenja zagađenja vazduha u Srbiji i Rumuniji.
Zagađenje vazduha ne poznaje granice, a upravo zbog toga Srbija i Rumunija zajednički rade na njegovom praćenju i smanjenju. U okviru IPA projekta „Prekogranična mreža za monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha“, Zavod za javno zdravlje Pančevo dobio je novu, najsavremeniju opremu za merenje kvaliteta vazduha, rekla je dr Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo, a prenosi RTV Pančevo.
Projekat se realizuje u Južnobanatskom okrugu i rumunskom okrugu Timiš, regionima koji dele iste klimatske uslove i prirodne resurse, ali do sada nisu imali ujednačen sistem monitoringa. Novi sistemi omogućiće merenja u realnom vremenu, kao i laboratorijske analize čestica prašine.
Ukupna vrednost projekta iznosi više od 1,3 miliona evra, a većina sredstava obezbeđena je kroz IPA Program prekogranične saradnje Rumunija–Srbija. Projekat, osim tehničkih rešenja, obuhvata i edukacije, radionice i seminare za predstavnike institucija, organizacija i studente.
– Mi želimo da iskoristimo IPA projekte EU koji predviđaju da se kroz njih može nabaviti značajna oprema koja je skupa. Nama ovo daje veliku mogućnost da kasnije nabavljamo novu opremu. Mi finansiramo pa se sredstva vraćaju, ali 85% vrednosti ovog projekta finansira EU, a to može samo prekogranišnom saradnjom. Nama su Rumuni saradnici na tim projektima, dodala je je dr Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo..
Cilj projekta je dugoročno unapređenje kvaliteta vazduha i zdravlja građana, kao i jačanje prekogranične saradnje u oblasti zaštite životne sredine.
(Pančevac/RTV Pančevo)