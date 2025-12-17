ZZJZ: Nova oprema za monitoring kvaliteta vazduha

U Zavodu za javno zdravlje Pančevo predstavljena je nova savremena oprema za monitoring kvaliteta vazduha, nabavljena u okviru međunarodnog IPA projekta „AirMON“, koji ima za cilj unapređenje praćenja zagađenja vazduha u Srbiji i Rumuniji.

Zagađenje vazduha ne poznaje granice, a upravo zbog toga Srbija i Rumunija zajednički rade na njegovom praćenju i smanjenju. U okviru IPA projekta „Prekogranična mreža za monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha“, Zavod za javno zdravlje Pančevo dobio je novu, najsavremeniju opremu za merenje kvaliteta vazduha, rekla je dr Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo, a prenosi RTV Pančevo.

– Mi smo kao jedan od partnera zaduženi za monitoring kvaliteta vazduha na 6 mernih tačaka kako je predviđeno projektom, To je grad Pančevo, grad Vršac, opština Plandište i opština Bela Crkva. Na neki način obuhvaliti smo ceo Južnobanatski okrug a naši partneri sa Rumunske strane obuhvatiće Temišvarski okrug. Ono što je bitno, zahvaljujući Regionalnoj razvojnoj agenciji za Južnobanatski okrug koji je nosilac ovog projekta, prepoznat je značaj ZZJZ u ovoj delatnosti jer mi imamo dugogodišnje iskustvo na ispitivanju kvaliteta vazduha i oni su nas uvrstili kao saradnika na projektu.

Projekat se realizuje u Južnobanatskom okrugu i rumunskom okrugu Timiš, regionima koji dele iste klimatske uslove i prirodne resurse, ali do sada nisu imali ujednačen sistem monitoringa. Novi sistemi omogućiće merenja u realnom vremenu, kao i laboratorijske analize čestica prašine.

– U pitanju je mobilna automatska merna stanica za merenje kvaliteta vazduha koja ima šest analizatora, gde su obuhvaćeni merenje prizemnog ozona, mewrenje sumpornih jedinjenja i merenje azotnih oksida i amonijaka kao i čestica PM10 i PM2,5. Po istoj medodologiji radićemo mi na teritoriji Južnobanatskog okruga i naše kolege na teritoriji temišvarskog okruga. Merenje će biti tokom cele 2026. godine i na kraju projekta je poredviđeno sačinjavanje izveštaja o rezultatima koje ćemo mi dobiti, rekla je Lazić.

Ukupna vrednost projekta iznosi više od 1,3 miliona evra, a većina sredstava obezbeđena je kroz IPA Program prekogranične saradnje Rumunija–Srbija. Projekat, osim tehničkih rešenja, obuhvata i edukacije, radionice i seminare za predstavnike institucija, organizacija i studente.

– Mi želimo da iskoristimo IPA projekte EU koji predviđaju da se kroz njih može nabaviti značajna oprema koja je skupa. Nama ovo daje veliku mogućnost da kasnije nabavljamo novu opremu. Mi finansiramo pa se sredstva vraćaju, ali 85% vrednosti ovog projekta finansira EU, a to može samo prekogranišnom saradnjom. Nama su Rumuni saradnici na tim projektima, dodala je je dr Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo..

Cilj projekta je dugoročno unapređenje kvaliteta vazduha i zdravlja građana, kao i jačanje prekogranične saradnje u oblasti zaštite životne sredine.

(Pančevac/RTV Pančevo)