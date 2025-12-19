Trofej grada Vršca: Veliki odziv, sjajna atmosfera i osmesi na licima učesnika

Proteklog vikenda grad Vršac bio je domaćin jednog od najlepših i najposećenijih plesnih festivala u zemlji i regionu – četvrtog po redu festivala „Trofej grada Vršca“.

Manifestaciju je organizovao Plesni studio Milenijum, uz podršku Grada Vršca i Sportskog saveza Vršca, a na sceni Centra Milenijum okupilo se više od 500 mladih i talentovanih plesača iz Srbije i Rumunije.

Tokom celodnevnog plesnog spektakla, publika je imala priliku da uživa u vrhunskim koreografijama, dok su se takmičari nadmetali u više kategorija za vredne pehare, priznanja i novčane nagrade. Festival je još jednom potvrdio da Vršac zauzima značajno mesto na mapi plesnih događaja u regionu.

Član Gradskog veća za sport i omladinu Marko Rašić istakao je značaj kontinuiteta i masovnosti ovog festivala.

„Posebno raduje kontinuitet koji Plesni studio Milenijum ima u organizaciji ovakvih manifestacija, kao i veliki broj učesnika koji je prisutan na svakom događaju. Sa sigurnošću mogu da kažem da su ova plesna takmičenja u poslednjih nekoliko godina među najznačajnijim sportskim i kulturnim događajima u našem gradu“, rekao je Rašić.

U mini kategoriji do 10 godina, najuspešniji takmičari bili su:

Rising Star – Izabela Strugari, Plesni klub Flora Dance (Temišvar),

Best Mini Solo – Hana Buha, Play Dance Academy (Novi Sad),

Best Mini Group – „More“, Brodvej centar (Beograd).

Stariji takmičari su, prema bodovima stručnog žirija u sastavu Staša Kukić, Mina Radović, Goran Vidaić, Dragana Marković i Elena Pejić, izborili plasman u GALA veče, gde su se najbolji među najboljima borili za prestižne titule. Najuspešniji u završnici festivala bili su:

Best Solo – Tijana Dasović, Impuls Dance Studio (Novi Sad),

Best Duo – Kalina Mirkajlović i Dorotea Vučurović, Impuls Dance Studio (Novi Sad),

Best Group – The Formula, Plesni studio Milenijum (Vršac),

Best Formation – Road to Success, Play Dance Academy (Novi Sad),

Best Club – Leonessa (Beograd).

Predsednica Plesnog studija Milenijum Vladislava Milenković istakla je zadovoljstvo uspehom ovogodišnjeg izdanja festivala.

„Četvrti po redu ‘Trofej grada Vršca’ ujedno je i najbrojniji i najposećeniji do sada. Veliki odziv, sjajna atmosfera i osmesi na licima učesnika potvrđuju da je festival u potpunosti ispunio očekivanja. Drago nam je što su takmičari, treneri i publika zadovoljni i verujemo da će ovaj festival iz godine u godinu rasti, unapređivati kvalitet i potvrđivati svoj značaj na plesnoj sceni regiona“, rekla je Milenković.

Organizatori se zahvaljuju svim učesnicima, trenerima, sudijama, roditeljima, saradnicima i publici koji su dali doprinos da „Trofej grada Vršca“ i ove godine ostavi snažan utisak i podigne lestvicu plesnih festivala u regionu.

(Panćevac/Grad Vršac)