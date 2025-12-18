Hitno povučena hrana za bebe sa srpskih rafova

Odmah po dobijanju informacije da je sa tržišta Republike Hrvatske povučena hrana za odojčad Aptamil AR1, Ministarstvo zdravlja izdalo je hitan nalog da se sav proizvod koji je još u prometu odmah povuče, kako sa magacina uvoznika i distributera, tako i od kupaca, radi provere prisustva bakterije Bacillus cereus, koja je razlog povlačenja u Hrvatskoj.

Reč je o proizvodu od 400 g, proizvođača Nutricia Export BV iz Holandije, sa rokom upotrebe 17.05.2026. i identifikacionim brojem 111444865.

Odeljenje granične sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja sprovelo je proveru i utvrdilo da je navedeni proizvod nakon analize u Zavodu za javno zdravlje Subotica u Srbiju uvezen 9. januara 2025.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) juče je objavila da je sa tržišta povukla Aptamil AR1 zbog povećanog prisustva bakterije Bacillus cereus, upozoravajući na potencijalni rizik za zdravlje beba.

Ministarstvo zdravlja apeluje na sve roditelje i distributere da proizvod odmah uklone iz prometa dok se ne završe sve neophodne provere.

(Dnevnik)