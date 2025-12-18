Karavan zdravlja obišao Pančevo i Kovin

PANČEVO – U Pančevu i Kovinu danas je održan Karavan zdravlja, edukativna tribina posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti, koja je okupila veliki broj građana zainteresovanih za očuvanje i unapređenje zdravlja.

Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić istakao je tom prilikom značaj redovnih preventivnih pregleda, naglasivši da su upravo prevencija i rano otkrivanje faktora rizika ključni u borbi protiv kardiovaskularnih oboljenja, koja i dalje predstavljaju vodeći uzrok obolevanja i smrtnosti u Srbiji.

„Prevencija, odnosno redovni preventivni pregledi omogućavaju da se rizici otkriju na vreme, kada je moguće najefikasnije reagovati i sačuvati zdravlje. Cilj Ministarstva zdravlja upravo zato jeste da svaki građanin, bez obzira na mesto stanovanja, ima priliku da dobije stručne informacije, kvalitetne zdravstvene usluge i podršku za zdraviji život“, rekao je Tasić.

Karavan zdravlja, kao nacionalna akcija Ministarstva zdravlja, za godinu dana postojanja obišao je 60 gradova i opština širom Srbije, pružajući građanima priliku da kroz edukativne tribine, razgovor sa stručnjacima i preventivne preglede steknu znanja i navike koje direktno doprinose očuvanju zdravlja i unapređenju kvaliteta života.

(Pančevac/RTV Pančevo)

