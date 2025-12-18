Vučić na svečanosti povodom Dana SAJ-a: Zahvalan sam što ste tu za najteže zadatke

U bazi Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) kod Batajnice obeležen je Dana SAJ-a, čemu je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednika Vučića je dočekao i predao mu raport komandant SAJ-a pukovnik Igor Žmirić.

Obeležavanju prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, direktor BIA Vladimir Orlić, direktor policije Dragan Vasiljević, predstavnici MUP-a, stranih delegacija… Usledio je obilazak taktičko-tehničkog (TT) zbora, posle čega su pripadnici SAJ-a izveli pokaznu vežbu. Potom su zaslužnim pripadnicima jedinice biti dodeljene plakete.

Obratio se predsednik Vučić

– Njih 16 njih je položilo živote na oltar otadžbine, to su naši junaci i naše svetlo, rekao je Vučić dodavši da s obzirom šta se sve zbiva da će nam biti sve teže i da se nada da ćemo izbeći kovitlac ratnikh sukoba koji se nadvijaju nad Evropom.

– Kao da nema kraja ovom ludilu da ne vide gde sve ovo vodi ili vide a kao da to žele, rekao je Vučić i dodao da je ovde danas bio i Vulović, bivši komandant, bez obzira “šta on govorio o meni” jer je država starija od dnevne politike.

– Ja sam zahvalan što ste uvek tu za najteže zadatke, da štitite državu Srbiju. Jedinica mora da se uvećava, podmlađuje, ali i da sačuva iskustvo onih pripadnika koji znaju. Molim vas da idete u korak sa savremenim tehnologijama. Vi, momci i devojke, jeste ono najbolje što Srbija ima. Molim vas samo da razumete situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Važno je da uvek imamo dovoljno odvraćajuće snage za potencijalnog agresora. Biće vam potrebno mnogo hrabrosti, mnogo teškog i napornog rada. Iskreno verujem u vas – rekao je Vučić.

Predsednik je poželeo uspeh SAJ-u.

– Poštovani komandante, pukovniče Žmiriću, pred vama je težak zadatak – rekao je Vučić apelujući da idu u korak sa tehnologijom.

Posle dodele plaketa, zvanicama i pripadnicima SAJ obratio se i ministar MUP Ivica Dačić koji je dobio i nagradu. Tim povodom se našalio da nije znao da će dobiti nagradu.

On se ukratko osvrnuo i na istorijat SAJ koji je osnovan 1978. kao jedinica milicije. Dačić je rekao da naš SAJ spada u najmodernije i najelitnije antiterorističke jedinice u svetu.

– Neka vam je srećan ovaj dan sa željom da što manje intervenišete – rekao je Dačić ne krijući ponos i rekavši da je i sam milicijsko dete iako to mnogima nije drago.

On se podsetio i na 16 izgubljenih života na službi za koje je rekao da su to naši vitezovi koji su za ovu zemlju dali najvrednije. Dačić je pripadniku jedinice uručio priznanje za 30 godina rada.

(Pančevac)