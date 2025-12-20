Novogodišnja čarolija u biblioteci u Kovinu

U biblioteci „Vuk Karadžić“ Kovin 18. decembra je organizovan novogodišnji program namenjen predškolcima. U jutarnjim terminima odigrana je interaktivna predstava „Potraga za izgubljenim novogodišnjim zvončićem“, u režiji Jovana Grujića.

Glavni junaci predstave bili su Deda Mraz, koga je tumačio Peđa Bulatović, i dobra vila u interpretaciji Jovane Grujić. Kroz igru, pesmu i razgovor, oni su se družili sa mališanima, vodeći ih kroz uzbudljivu novogodišnju avanturu i uvodeći ih u praznični duh radosti, prijateljstva i zajedništva. Ovaj program izazvao je osmehe, radost i veliko oduševljenje kod najmlađih posetilaca.

(ePančevo)