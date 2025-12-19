Kardinal Nemet: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
Kardinal Ladislav Nemet poručio je danas da „različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i vrednost naći svoje mesto u jedinstvu države Srbije“.
On je naglasio da „ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava istinsku razmenu različitosti“, i istakao da „samo onaj ko je veran sopstvenom identitetu i bogatstvu može s drugima da podeli ono što je za njega važno i od temeljnog značaja“.
„Površno izjednačavanje ne stvara jedinstvo, nego guši i prisvaja. Jedinstvo raste tamo gde se razlike ozbiljno shvataju i prihvataju kao dar“, kazao je kardinal Nemet.
„Pravoslavna i zapadna tradicija imaju različite liturgijske oblike i duhovne naglaske, pa čak i neke disciplinske karakteristike – međutim upravo u tome je prilika da jedni od drugih učimo“, naveo je.
Katolici Božić slave 25. decembra, kada će kardinal Nemet služiti misu u Smederevu.
(Beta)