Kopaonik biznis forum od 1. do 4. marta iduće godine

Savez ekonomista Srbije najavio je danas da će tradicionalni Kopaonik biznis forum organizovati od 1. do 4. marta iduće godine, a centralna tema tog skupa biće industrijska politika u funkciji dugoročnog privrednog rasta Srbije.

„Kao platforma koja povezuje privredu, donosioce odluka i stručnu javnost, 33. Kopaonik biznis forum sagledava ulogu industrijske politike iz više komplementarnih i međusobno povezanih uglova. Kroz konkretne primere i strateške diskusije, forum otvara prostor za oblikovanje politika koje podstiču konkurentnost, investicije i održiv rast privrede Srbije“, navodi se u saopštenju.

Poseban akcenat biće stavljen na ulogu industrijske politike u jačanju otpornosti ekonomije i njenom prilagođavanju globalnim tehnološkim i tržišnim promenama. Kopaonik biznis forum okuplja predstavnike Vlade Srbije i Narodne banke Srbije, lidere domaće i međunarodne privrede, finansijskog sektora, akademske zajednice, kao i ugledne svetske eksperte, koji će govoriti o aktuelnim globalnim i regionalnim ekonomskim trendovima i izazovima.

(Beta)