Putin prvi put o NIS-u: Tražimo dijalog sa srpskim prijateljima i nadam se da ćemo naći izlaz

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira rezultate 2025. godine danas u programu “Direktna linija” koji se uživo emituje iz Moskve, a odgovarajići na pitanja novinara dotakao se i situacije sa NIS-om.

Novinar iz Srbije Željko Šajin je tokom konferencije podsetio predsednika Rusije da kompanija NIS, zajedničko preduzeće Rusije i Srbije, trpi posledice zbog zapadnih sankcija. Pitao je kako predsednik komentariše ovu situaciju?

– Što se tiče NIS-a, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, a to je pokazatelj političke moći – napomenuo je Putin.

– Tražimo dijalog sa našim srpskim prijateljima i nadam se da ćemo naći izlaz iz ove situacije. Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo ideju u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje – rekao je predsednik Rusije.

– Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte – kazao je Putin.