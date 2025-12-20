ZZJZ Pančevo dobio značajnu donaciju

Zavod za javno zdravlje u Pančevu dobio je značajnu podršku Meridian fondacije za unapređenje rada svojih hemijskih i mikrobioloških laboratorija, koje svakodnevno kontrolišu ispravnost vode, vazduha i namirnica u južnom Banatu.

Zavodu je obezbeđen savremeni aparat za optimizaciju potrošnje aktivne električne energije — ključni uređaj koji će omogućiti efikasniji, stabilniji i energetski racionalniji rad laboratorija, poznatih po visokim standardima i velikom obimu analiza.

Direktorka Zavoda, prim. dr Ljiljana Lazić, ističe da je ova podrška stigla u pravom trenutku. Prema njenim rečima, laboratorije Zavoda troše značajne količine energije, zbog kontinuiranog rada aparature, a modernizacija opreme omogućiće značajne uštede.

Ova donacija će direktno unaprediti naše kapacitete. Svakodnevno brinemo o kvalitetu vode, vazduha i namirnica, a nova oprema znači brži, stabilniji i energetski efikasniji rad. To je važno ne samo za Zavod, već i za sve građane Pančeva i okoline koji se oslanjaju na pouzdanost naših analiza“, rekla je dr Lazić.

Iz Meridian kompanije poručuju da je ulaganje u zdravlje stanovništva i očuvanje životne sredine jedan od njihovih strateških prioriteta.

„Zavod za javno zdravlje Pančevo obavlja izuzetno važan posao. Jačanjem institucionalnih kapaciteta koji štite zdravlje ljudi, mi kao fondacija ulažemo u ono što je dugoročno najvažnije“, ističu iz Fondacije.

