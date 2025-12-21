Opovo: Tradicionalni Novogodišnji noćni bazar danas u 17 časova

Danas na pijaci u Opovu, sa početkom u 17 časova održati tradicionalni Novogodišnji noćni bazar.

Posetioci će imati priliku da uživaju u prazničnom ambijentu, kupovini rukotvorina, domaćih proizvoda, raznih poklona, kuvanog vina… uz novogodišnji muzički program.

Ono što je novina, a što će, verujemo, oduševiti najmlađe posetioce, je slikanje sa deda Mrazom koje organizuje jedan od učesnika bazara – foto Luki. Na licu mosta moćićete i da slikate svoje mališane i da kupite fotografiju.

(Pančevac)