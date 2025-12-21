Crepaja: Podeljeni paketići pristigli iz Slovačke Republike

U sali Mesne zajednice u Crepaji upriličena je podela novogodišnjih paketića deci koja se nalaze na hraniteljskom smeštaju, kao i korisnicima Dnevnog boravka koji radi pri Centru za socijalni rad Kovačica, prenosi RTV Kovačica.

Paketići su krajem novembra pristigli iz Slovačke Republike. Ovom lepom i emotivnom događaju prisustvovala su i deca iz Osnovne škole „Sava Žebeljan“, koja su svojim drugarima pripremila prigodan program. Radost i prazničnu atmosferu dodatno je upotpunio dolazak Deda Mraza, koji je zajedno sa mališanima podelio osmehe i dobro raspoloženje.

(RTV Kovačica)