Đaci uskoro idu na raspust: Ovo je detaljan kalendar odmora za narednu godinu

Prvo polugodište za učenike u Vojvodini završava se u utorak 23. decembra, dok je poslednji radni dan u školama u ostatku Srbije 30. decembar.

Zimski raspust za školarce na severu zemlje počinje i završava se ranije pa će đaci u školskim klupama biti već od 12. januara, dok drugo polugođe u ostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama počinje 19. januara.

Prema ovogodišnjem školskom kalendaru objavljenom na sajtu Ministarstva prosvete osnovci i srednjoškolci u Srbiji ove školske godine imaju ukupno pet raspusta. Prvi je bio u novembru kada smo 11. obeležavali Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a predstojeći zimski koji je ujedno i pauza između polugodišta trajaće skoro tri nedelje tačnije od 31. decembra do 19. januara, kada se vraćaju na nastavu.

Odmor u februaru

Novina od ove školske godine je što će školarci imati duži odmor od čak devet dana i u februaru koji obuhvata i državni praznik Sretenje koji obeležavamo 15. i 16. februara. Đaci će spojiti neradne dane od 14. februara pa sve do 22, dok će učenici u Vojvodini krenuti sa nastavom 18. februara.

U martu školarci neće imati “pauza”, ali zato već u aprilu ih čeka prolećni raspust. Usršnji raspust počinje u petak 10. aprila i traje do srede 15, dok predah za Prvi maj traje 1. 2. i 3. maja odnosno od petka do nedelje.

Kraj školske godine

Kraj školske godine za osmake biće 29. maja, dok se ostali osnovci raspuštaju 12. juna. Što se tiče srednjoškolaca, veliki maturanti srednje obrazovanje završavaju zvanično u petak 22. maja, a učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola nedelju dana kasnije. Ostali srednjoškolci školsku godinu završavaju u petak, 19. juna.

Poklapanje dana raspusta i neradnih dana

I dok su školarci u većem delu Srbije na zimskom raspustu od 30. decembra do 19 januara zaposleni mogu da očekuju neradne dane 1. i 2. dana nove godine, a zatim je i sreda 7. januar zvanično neradni s tim što je Vlada Srbije prethodne nedelje predložila i da Badnji dan 6. januar i 24. decembar takođe budu neradni za one vernike koji obeležavaju katolični i pravoslavni najradosniji hrtišćanski praznik – Božić.

Poklapanje raspusta i neradnih dana biće i u februaru kada će zaposleni imati neradne dane od 15. do 17. februara zbog državnog praznika. Zatim, sledi i prolećni odmor od 10. aprila, koji se ovog puta neće spajati sa Prvim majem.

Zvanično neradni dani tokom prvog prolećnog raspusta su 10, 11, 12. i 13. april, dok su za Praznik rada neradni 1. i 2. maj, a kako je nedelja 3, praktično i đaci i roditelji imaju tri slobodna dana.

(Ojektiv)