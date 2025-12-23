Glamočić: Srbija velika izvoznica mleka, do srede isplata 100 odsto budžeta za podsticaje

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je u odnosu na prošlu godinu Srbija značajno povećala proizvodnju mleka, ističući da je mnogo više mleka izvezeno nego uvezeno, uprkos globalnim poremećajima na tržištu, i dodao da će ministarstvo do srede isplatiti prvi put 100 odsto budžeta predviđenog za podsticaje.

„To se prvi put dešava u našoj istoriji. I naravno, u skladu sa tim, mogu da kažem da smo zadovoljni budžetom za narednu godinu, gde je poljoprivreda dobila više duplo novca nego što učestvuje u BDP-u. I ono što može da obraduje naše poljoprivrednike, planiramo da tu čuvenu krovnu uredbu, koja nam omogućava isplatu podsticaja, usvojimo pre kraja ove godine, opet posle dužeg perioda da to bude urađeno“, rekao je Glamočić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Kako je istakao, ove godine će biti predstavljen kalendar podsticaja, tako da će tačno poljoprivrednici znati kada će koje podsticaje dobijati naredne godine.

„Planiramo da pre prolećne setve isplatimo podsticaje za biljnu proizvodnju, kao i kreditnu podršku, tako da poljoprivrednici dobiju novac pre same setve“, istakao je Glamočić.

Ministar je ukazao da je pad potrošnje mleka globalni fenomen i da je potrošnja smanjena za više od 20 odsto, navodeći da se mleko, naročito među mladima, često negativno predstavlja na društvenim mrežama.

Dodao je da je neophodno povećati potrošnju i da postoji prostor za smanjenje trgovačkih marži na osnovne mlečne proizvode.

„Trend među mladima, po društvenim mrežama, jeste da se mleko stavlja na neku crnu listu, kao nezdrava namirnica i tako dalje“, rekao je Glamočić.

On je naveo da je za prvih 11 meseci ove godine Srbija izvezla oko 52.000 tona mleka i mlečnih proizvoda, dok je uvezla oko 41.300 tona, što znači da je izvoz bio veći za oko 26 odsto, dodajući da je uvoz u tom periodu manji za oko 29 odsto u odnosu na isti period prošle godine, prenosi Tanjug.

Ukazao je da su cene mleka na tržištima u Evropi prethodnih dana padale, dok je prosečna otkupna cena u Srbiji oko 52 evro centa, što je na nivou ili iznad proseka u većem delu Evrope.

Ministar je ocenio da, ukoliko cene mleka u Evropi nastave da padaju, Srbija će morati da se usklađuje sa tim cenama kako bi ostala konkurentna na izvoznim tržištima, ističući da država ne želi pad cena, ali mora da reaguje na globalne trendove.

Govoreći o nedavnim incidentima prosipanja mleka, Glamočić je rekao da je reč o pojedinačnim slučajevima.

On je podsetio da su podsticaji 55.000 dinara po kravi i 100.000 dinara za junicu prvotelku, ocenjujući da su ti podsticaji među najvišim u Evropi.

(Politika)