Kulturna mapa Bele Crkve u novoj publikaciji

Autorski tim Tamara Gojković i Igor Vokoun predstavio je „Vodič kroz kulturno nasleđe opštine Bela Crkva“, namenjenu stručnoj javnosti, istraživačima, građanima i posetiocima Bele Crkve.

14:00

22.12.2025

U čitaonici Narodne biblioteke u Beloj Crkvi predstavljena je knjiga „Vodič kroz kulturno nasleđe opštine Bela Crkva“. Cilj izdanja je da stručnjacima, istraživačima, građanima i posetiocima približi bogato kulturno nasleđe ove opštine, prenosi RTV Pančevo.

Publikacija pruža jedinstven uvid u kulturno-istorijsko nasleđe opštine Bela Crkva, objedinjeno na jednom mestu. U njoj su predstavljeni spomenici kulture, sakralni objekti, značajni lokaliteti i vrednosti koje čine identitet ovog područja.

Narodna biblioteka u Beloj Crkvi objavom ovog  kapitalnog izdanja dala je  značajan doprinos kulturnom životu lokalne zajednice. Projekat je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama  Vojvodine, kao i Opštine Bela Crkva.

