Kovin: Mlade bravare-zavarivače čeka siguran posao

Reč je o veoma deficitiranom zanimanju, pa srednjoškolci SSŠ „Vasa Pelagić“ u Kovinu koji se opredele za ovaj profil mogu da računaju na sigurno zaposlenje posle mature.

Mladi bravari-zavarivači u Kovinu stiču znanje za siguran posao

Učenici smera bravar-zavarivač u Srednjoj stručnoj školi „Vasa Pelagić“ u Kovinu imaju priliku da savladaju zanat koji im otvara sigurne mogućnosti za budućnost. Kroz praktičnu nastavu i dualno obrazovanje stiču veštine i iskustvo koje ih pripremaju za posao u struci, prenosi RTV Pančevo.

Pre nekoliko godina Srednja stručna škola „Vasa Pelagić“ u Kovinu uvela je novi trogodišnji smer – bravar-zavarivač. Reč je o veoma traženom, deficitiranom zanimanju, pa srednjoškolci koji se opredele za ovaj obrazovni profil mogu da računaju na sigurno zaposlenje posle mature.

Što se mogućnosti tiče, ova deca imaju svetlu budućnost ako nauče ovaj posao. Pruža im se prilika da iz škole izađu kao gotovi majstori.

Smer se zove bravar – zavarivač, što znači da mogu da se opredele – šta im više leži, da li će biti bravari ili zavarivači. Sve to uče kroz praktičnu nastavu.

Pored teorije, za bravare-zavarivače veoma je važna i stručna praksa. Zato učenici pored praktične nastave u školi, imaju mogućnost dualnog obrazovanja. Plaćena obuka u lokalnim preduzećima priprema ih za zasnivanje radnog odnosa odmah po završetku školovanja. Mnogi mladi iz Kovina i okoline rado su iskoristili ovu šansu.

Mladi bravari-zavarivači često učestvuju u brojnim projektima i ekološkim akcijama.

Ova škola jako vodi računa o reciklaži materijala i održivom razvoju. Sav materijal koji vidite oko nas: stare klupe, stolice, sav materijal koji može da se iskoristi i koji bi inače bio bačen ovde može da se iskoristi za nove predmete. Imaju dosta projekata, koje realizuju što kroz redovnu nastavu, što kroz sekciju bravarije, tako da se na tome može videti da ono što rade ima i praktičnu primenu.

U odlično opremljenoj školskoj radionici, učenici smera bravar-zavarivač kadri su za svaku majstoriju. Odličan primer marljivog rada i veštine svakako je letnjikovac koji krasi dvorište škole – njihovih ruku delo.

(RTV Pančevo)