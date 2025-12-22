Fond za mlade talente raspisao konkurs za stipendiranje oko 1.600 studenata

Fond za mlade talente raspisao je konkurs za stipendiranje do 1.111 najboljih studenata završne godine osnovnih i integrisanih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Srbija za školsku 2025/26. godinu.

Konkurs je otvoren do 26. januara, a kandidati se prijavljuju na konkurs putem elektronske prijave posredstvom sistema eTalenti i usluge na portalu eUprava putem linka OVDE

Broj stipendija po poljima je određen analizom podataka o broju upisanih budžetskih studenata na pretposlednju godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija i analizom podataka o broju upisanih budžetskih studenata na master akademske studije.

Sve informacije o konkursu su objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Fonda za mlade talente Republike Srbije, a kandidati se mogu informisati putem adrese elektronske pošte fond.konkursi@nitra.gov.rs, telefonske linije 011/311-07-85 svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 12:00 časova ili porukom putem Viber aplikacije na telefonu 064/816-60-10.

(Tanjug)