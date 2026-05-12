Glavna pravila i izuzeci: Evo da li se gubi porodična penzija nakon stupanja u novi brak

Korisnici porodičnih penzija u Srbiji često imaju nedoumicu da li sklapanje novog braka ili vanbračne zajednice utiče na njihovo pravo na primanja. Prema podacima Fonda PIO, opšte pravilo je da se ovo pravo ne gubi, ali postoje specifični izuzeci.

Glavna pravila i izuzeci

Civilni osiguranici: Udovice i udovci zadržavaju porodičnu penziju čak i ako sklope novi brak ili zasnuju vanbračnu zajednicu.

Vojni osiguranici: Ovo je jedini izuzetak. Ukoliko je supružnik profesionalnog vojnog lica poginulog u vojnim dejstvima ostvario penziju bez obzira na godine, to pravo prestaje onog trenutka kada stupi u novi brak.

Ko ima pravo na porodičnu penziju?

Pravo ostvaruju članovi porodice umrlog korisnika koji je imao najmanje pet godina staža osiguranja. Ukoliko je smrt nastupila usled povrede na radu, staž nije uslov.

Vanbračni partneri: Pravo imaju ako je zajednica trajala najmanje tri godine ili ako imaju zajedničko dete (uz sudsko rešenje).

Razvedeni supružnici: Mogu ostvariti pravo samo ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Starosni uslovi

Uslovi za sticanje prava razlikuju se prema polu:

Udovice: Potrebno je da imaju navršene 53 godine života. Ukoliko su u trenutku smrti partnera imale 45 godina, pravo će aktivirati kada napune 53.

Udovci: Potrebno je da imaju navršene 58 godina života.

Bez obzira na godine, pravo se ostvaruje ukoliko je supružnik nesposoban za rad ili obavlja roditeljsku dužnost prema deci koja imaju pravo na penziju.

