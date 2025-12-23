Veselo na podeli paketića u Vršcu

Podela novogodišnjih paketića Grada Vršca počela juče u Kongresnoj dvorani centra Milenijum. Od samog otvaranja vlada velika posećenost, dok se sama podela odvijala organizovano i u prijatnoj atmosferi.

Tokom celog dana u foajeu Kongresne dvorane prisutna je fantastična novogodišnja atmosfera — prostor je ukrašen prazničnim motivima i dekoracijom, a najmlađi sugrađani sa osmesima i uzbuđenjem strpljivo čekaju svoj red za paketiće i fotografisanje sa Deda Mrazevima.

Posebnu radost deci doneoje upravo susret sa Deda Mrazom, druženje i zajedničke fotografije, što ovaj događaj čini istinskim prazničnim doživljajem za cele porodice.

Tokom dana, događaj je posetila i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je u Kongresnoj dvorani, uz podršku volontera Grada Vršca, učestvovala u podeli paketića najmlađim sugrađanima. Tom prilikom istakla je posebnu zahvalnost volonterima koji su se u velikom broju odazvali i koji svojim angažovanjem i osmesima doprinose da podela protekne uspešno i u prazničnom duhu tokom čitavog dana.

„Podela novogodišnjih paketića jedan je od najlepših trenutaka u godini, jer nam pruža priliku da se direktno susretnemo sa dečjom radošću, osmesima i uzbuđenjem koje nose novogodišnji praznici. Za našu lokalnu samoupravu, ovo nije samo lep običaj, već iskrena želja da svako dete oseti pažnju, sigurnost i toplinu zajednice u kojoj odrasta. Grad Vršac je i ove godine obezbedio paketiće za najmlađe, vodeći računa da praznici budu radosni za svu decu. Posebno me raduje što kroz ovakve događaje šaljemo poruku da su deca naše najveće bogatstvo i da je ulaganje u njihovo detinjstvo, osmehe i sreću najvažnija investicija koju jedan grad može da napravi.“ izjavila je gradonačelnica Dragana Mitrović.

Podela paketića trajaće do 20.30 časova, a tokom večeri se igraju i dve izvedbe novogodišnjeg spektakla — predstave „Deda Mraz protiv robota“, u interpretaciji Muzičkog centra „Zvončići“ i Akademske pozorišne scene „ĐUMB“, koje dodatno upotpunjuju praznični program i donose radost najmlađima.

