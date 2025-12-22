MUP izdao upozorenje za vozače: U trenutnim uslovima vožnje ovo je obavezno

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava vozače da su u uslovima kiše, magle i sumaglice vidljivost i bezbednost u saobraćaju značajno smanjeni, zbog čega je pravilna upotreba svetala od ključnog značaja za sprečavanje saobraćajnih nezgoda.

– Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje da je tokom dana, u uslovima smanjene vidljivosti i magle, obavezno korišćenje kratkih svetala, svetala za maglu ili obe vrste svetala, uz obavezno uključena zadnja poziciona svetla – navode iz MUP.

Iz Ministarstva posebno upozoravaju vozače da se kod vozila koja imaju podešena svetla na automatski režim, u magli i uslovima smanjene vidljivosti zadnja poziciona svetla ne uključuju automatski, što znači da vozilo nije dovoljno vidljivo drugim učesnicima u saobraćaju.

Zbog toga se vozačima savetuje da u ovakvim uslovima svetla uključe ručno, koriste prednja i zadnja svetla za maglu i na taj način povećaju svoju vidljivost i smanje rizik od nezgoda. Iz MUP-a poručuju da, ukoliko vozač slabije vidi put, isto važi i za ostale učesnike u saobraćaju.

(Pančevac)