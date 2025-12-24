Kovin: Nova vozila za bolju zdravstvenu zaštitu

Donacijom dva vozila Domu zdravlja u Kovinu obezbeđeno je kvalitetnije zbrinjavanje pacijenata i unapređena zdravstvena usluga ove ustanove

U ime Opštine Kovin, predsednica Violeta Ockoljić uručila je Domu zdravlja Kovin dva nova vozila – jedno namenjeno službi Hitne pomoći, a drugo za prevoz pacijenata na dijalizu. Donacija će doprineti unapređenju zdravstvene usluge i obezbediti sigurniji transport pacijenata, prenosi RTV Pančevo.

Donacijom dva vozila Domu zdravlja u Kovinu obezbeđeno je kvalitetnije zbrinjavanje pacijenata i unapređena zdravstvena usluga ove ustanove. Predsednica Opštine Violeta Ocokoljić navela je da doprinos lokalne samouprave predstavlja važnu podršku radu medicinskog osoblja i dostupnosti usluga građanima.

Načelnik Službe hitne pomoći, dr Srđan Nenek, zahvalio je Opštini Kovin na donaciji, istakavši da će nova vozila značajno doprineti efikasnijem radu službe i boljoj zdravstvenoj zaštiti građana.

Direktorka Doma zdravlja Kovin, dr Jasmina Tasić Stojanović, istakla je da dobijanje dva nova vozila, uz postojeća, ima poseban značaj zbog sve većih potreba građana Kovina i okolnih mesta.

Opština Kovin u prethodnim godinama izdvojila je 130 miliona dinara za obnovu i izgradnju objekata Doma zdravlja, kao i dodatna tri miliona dinara za nabavku nove opreme. U planu su dalja ulaganja.

(Pančevac/RTV Pančevo)