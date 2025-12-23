Kovačica: Objavljen raspored besplatnog prevoza za novogodišnje paketiće

Opština Kovačica, u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Kovačica, objavila je raspored besplatnog prevoza za decu povodom tradicionalnog novogodišnjeg druženja i podele paketića, koje će biti održano u nedelju, 28. decembra 2025. godine, na trgu ispred zgrade Opštine Kovačica, sa početkom u 17 časova.

Novogodišnji program počeće zabavnim šouom „Spasavanje Deda Mraza“, u kojem će učestvovati vilenjaci i animatori, a nakon toga biće organizovana podela besplatnih novogodišnjih paketića. Paketići su obezbeđeni za svu decu do četvrtog razreda osnovne škole, dok će posebni štandovi biti namenjeni bebama i deci do treće godine starosti.

Podela paketića biće organizovana po štandovima koji će biti jasno označeni prema mestu prebivališta deteta, kako bi se ceo proces odvijao brzo i bez zadržavanja.

Besplatan prevoz – raspored polazaka

U cilju omogućavanja dolaska dece iz svih naseljenih mesta, Opština Kovačica i ove godine obezbeđuje besplatan prevoz, sa polaskom u 16.30 časova. Organizovani prevoz obuhvata sledeće linije:

Autobusi:

Crepaja – polazak sa parkinga kod crkve

Debeljača – polazak sa parkinga kod Mesne zajednice

Padina – polazak sa parkinga kod Mesne zajednice

Uzdin – polazak ispred Osnovne škole „Sveti Georgije“

Kombi prevoz:

Idvor – polazak ispred Osnovne škole „Mihajlo Pupin“

Samoš – polazak ispred Osnovne škole „Lukrecija Ankučić“

Roditelji i staratelji koji planiraju da koriste organizovani prevoz mole se da budu na mestu polaska najkasnije do 16.20 časova.

Važna napomena o vaučerima Podsećamo da se novogodišnji paketići preuzimaju isključivo uz vaučere koje su deca dobila od svojih vaspitača i učitelja. Za decu mlađeg uzrasta, vaučeri se mogu preuzeti u mesnim zajednicama najkasnije do petka, 26. decembra. Opština Kovačica poziva sve mališane i njihove porodice da zajedno dočekaju praznike uz radost, druženje i prazničnu atmosferu na trgu.

(Pančevac)