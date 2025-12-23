Kovačica: Objavljen raspored besplatnog prevoza za novogodišnje paketiće

Stiže nam ledeni januar: Ristić otkriva sve o zimi pred nama
15:21
23.12.2025
Opština Kovačica, u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Kovačica, objavila je raspored besplatnog prevoza za decu povodom tradicionalnog novogodišnjeg druženja i podele paketića, koje će biti održano u nedelju, 28. decembra 2025. godine, na trgu ispred zgrade Opštine Kovačica, sa početkom u 17 časova.
Novogodišnji program počeće zabavnim šouom „Spasavanje Deda Mraza“, u kojem će učestvovati vilenjaci i animatori, a nakon toga biće organizovana podela besplatnih novogodišnjih paketića. Paketići su obezbeđeni za svu decu do četvrtog razreda osnovne škole, dok će posebni štandovi biti namenjeni bebama i deci do treće godine starosti.
Podela paketića biće organizovana po štandovima koji će biti jasno označeni prema mestu prebivališta deteta, kako bi se ceo proces odvijao brzo i bez zadržavanja.
Besplatan prevoz – raspored polazaka
U cilju omogućavanja dolaska dece iz svih naseljenih mesta, Opština Kovačica i ove godine obezbeđuje besplatan prevoz, sa polaskom u 16.30 časova. Organizovani prevoz obuhvata sledeće linije:
Autobusi:
Kombi prevoz:
Roditelji i staratelji koji planiraju da koriste organizovani prevoz mole se da budu na mestu polaska najkasnije do 16.20 časova.
Podsećamo da se novogodišnji paketići preuzimaju isključivo uz vaučere koje su deca dobila od svojih vaspitača i učitelja. Za decu mlađeg uzrasta, vaučeri se mogu preuzeti u mesnim zajednicama najkasnije do petka, 26. decembra.
Opština Kovačica poziva sve mališane i njihove porodice da zajedno dočekaju praznike uz radost, druženje i prazničnu atmosferu na trgu.
(Pančevac)