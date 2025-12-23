Potpisan Memorandum o saradnji između kompanije NIS i Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija

Kompanija NIS potpisala je Memorandum o saradnji sa Akademijom tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd. Cilj ovog Memoranduma je realizacija programa stručnog osposobljavanja za zanimanja na železnici, koje se sprovodi u Centru stručnog osposobljavanja za zanimanja na železnici (CSO), na Odseku Visoka železnička škola Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd. Saradnja podrazumeva praktično stručno osposobljavanje koje sprovodi CSO, a koje je neophodno obaviti u kompaniji, u realnom sistemu, na industrijskoj železničkoj infrastrukturi ili železničkim vozilima u trajanju od 40 školskih časova, odnosno 30 sati. Praktičnu nastavu će sprovesti zaposleni NIS-a, a Akademija će na obuku upućivati polaznike koji su prethodno odslušali i uspešno završili program teoretskog stručnog osposobljavanja prema odgovarajućem planu i programu za određena zanimanja na železnici.

Memorandum su potpisali Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a i prof. dr Ana Savić, predsednica Akademije.

«Ova saradnja je deo strateškog opredeljenja kompanije i to su vrednosti koje NIS neprekidno neguje. Kompaniji su potrebni kadrovi koji mogu da odgovore potrebama biznisa, a početak naše saradnje pokazuje da NIS visoko vrednuje stručnost i znanje koje pruža ova obrazovna ustanova», rekao je Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a.

Prof. dr Ana Savić, predsednica Akademije, naglasila je važnost saradnje sa privredom.

«Ova obrazovna ustanova je najveća u Srbiji i obuhvata pet visokoškolskih institucija. Naša Akademija ima šest hiljada studenata. Kada je u pitanju obrazovanje, bitna je saradnja sa privredom, odnosno sa velikim kompanijama iz svih oblasti privrede», navela je predsednica Akademije.

Potpisivanje Memoranduma inicirao je Departman za logistiku kompanije NIS, s obzirom na to da Akademija obučava i školuje kadrove koji su deficitarni u kompaniji, a koji su potrebni za rad na Ranžirnoj stranici u Rafineriji nafte Pančevo, kao i u skladištima naftnih derivata u kompaniji, posebno onih skladišta koja se snabdevaju isključivo železnicom.

Saradnja sa Akademijom tehničko-umetničkih strukovnih studija ostvarivaće se putem programa „Energija znanja“ kroz koji je NIS do sada uspostavio partnerske odnose sa više od 30 fakulteta u našoj zemlji. Jedna od najznačajnijih aktivnosti ovog programa je stipendiranje domaćih studenata na fakultetima u zemlji i inostranstvu.

