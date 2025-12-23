Produžen rok za povraćaj 50 odsto školarine studentima, poslednja isplata 30. decembra

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je produžilo rok za povraćaj 50 odsto plaćene školarine samofinansirajućim studentima i najavilo da će poslednja isplata biti izvršena 30. decembra.U saopštenju se navodi da je to ministarstvo odlučilo da se na spisak samofinansirajućih studenata koji imaju pravo na povraćaj školarine dodaju i studenti kojima je u školskoj 2024/2025. godini iz nekog razloga prestao status studenta.

„Zbog uočenih grešaka u tabelama koje dostavljaju visokoškolske ustanove kroz Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), Ministarstvo prosvete je produžilo rok visokoškolskim ustanovama da do petka 26. decembra unesu dodatne podatake u JISP o samofinansirajućim studentima“, stoji u saopštenju.

Prethodno je bilo najavljeno da će poslednja isplata za povraćaj 50 odsto školarine u ovoj godini biti izvršena u petak, 26. decembra.

„Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija“, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Po navodima tog resora, do sada je 49.911 samofinansirajućih studenata dobilo sredstva na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025.godinu.

(Pančevac/Beta)