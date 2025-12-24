Glogonj: Održana sadnja drveća u parku

Drveće je obezbedilo JP „Vojvodina šume“ – Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo, a u sadnji su učestvovali predsednik Mesne zajednice Glogonj Slavko Jovanovski, JKP Glogonj i Asocijacija mladih „Juvenis“.

U Glogonju je u parku organizovana akcija pošumljavanja. Drveće je obezbedilo JP „Vojvodina šume“ – Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo, a u sadnji su učestvovali predsednik Mesne zajednice Glogonj Slavko Jovanovski, JKP Glogonj i Asocijacija mladih „Juvenis“.

Grad Pančevo je ekologiju i zaštitu životne sredine postavio među svoje najvažnije prioritete. U skladu sa tim, u parku u Glogonju realizovana je akcija sadnje drveća, kao deo šire inicijative koja obuhvata grad i sva naseljena mesta. Predsednik Mesne zajednice Glogonj Slavko Jovanovski istakao je da ova akcija ima veliki značaj za očuvanje prirode i unapređenje kvaliteta života meštana, prenosi RTV Pančevo.

U akciji sadnje drveća u parku u Glogonju učestvovali su članovi Asocijacije mladih „Juvenis“ i JKP Glogonj, dok je organizator Mesna zajednica Glogonj. Sadnice za ovu priliku doniralo je Šumsko gazdinstvo „Banat“.

Današnje sadnice nisu samo doprinos zelenijim ulicama i čistijem vazduhu, već i simbol odgovornosti prema budućnosti. U skladu s tom odgovornošću, i u narednim godinama biće sprovođene nove ekološke akcije.

(RTV Pančevo)