Vaša opština Kovačica: Čestitke građanima povodom praznika koji slede

Povodom praznika koji nam dolaze, predsednik Opštine Petar Višnjički, predsednik SO Kovačica Jaroslav Hrubik, zamenik predsednika Opštine Miroslav Tomaš i zamenik predsednika SO Kovačica Milan Garašević uputili su iskrene čestitke građanima, uz poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja.

Dragi sugrađani,

Naša snaga je u različitosti, a budućnost u deci.

Uz osmehe prvaka i mladih sa posebnim potrebama iz Dnevnog boravka, Opština Kovačica šalje poruku društva koje veruje u razumevanje i jednake šanse za svakog. Gradeći zajednicu u kojoj se svako dete vidi, čuje i prihvata, stvaramo savremeno, humano i snažno društvo.

Danas, i za generacije koje dolaze.

Srećni praznici!

Vaša Opština Kovačica

(Pančevac)