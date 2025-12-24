Južni Banat

Vaša opština Kovačica: Čestitke građanima povodom praznika koji slede

10:18

24.12.2025

FOTO: Opština Kovačica

Povodom praznika koji nam dolaze, predsednik Opštine Petar Višnjički, predsednik SO Kovačica Jaroslav Hrubik, zamenik predsednika Opštine Miroslav Tomaš i zamenik predsednika SO Kovačica Milan Garašević uputili su iskrene čestitke građanima, uz poruke mira, zajedništva i međusobnog poštovanja.

Dragi sugrađani,
Naša snaga je u različitosti, a budućnost u deci.
Uz osmehe prvaka i mladih sa posebnim potrebama iz Dnevnog boravka, Opština Kovačica šalje poruku društva koje veruje u razumevanje i jednake šanse za svakog. Gradeći zajednicu u kojoj se svako dete vidi, čuje i prihvata, stvaramo savremeno, humano i snažno društvo.
Danas, i za generacije koje dolaze.
Srećni praznici!
Vaša Opština Kovačica

(Pančevac)

