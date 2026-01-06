Nova pravila o korišćenju pašnjaka: Ovo je predlog

Radna grupa Udruženja „Agroprofit”, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, uradila je predlog Pravilnika o korišćenju pašnjaka, čija podloga ima uporište u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Velika površina pašnjaka je uzurpirana i promenjena im je namena. Od pamtiveka, pašnjaci su se koristili za ispašu domaćih životinja i sa tom namenom bili i ostali ekonomski oslonac i čuvar stanovništva na selu, piše Dnevnik.

Korisnik pašnjaka po ugovoru o korišćenju ima pravo na ispašu na dva hektara za uslovno grlo (500 kilograma)

U predlogu pravilnika „Agroprofita” navodi se da su pašnjaci poljoprivredno zemljište i da se u zakupu ne mogu izjednačiti sa izdavanjem obradivih poljoprivrednih komercijalnih površina u državnom vlasništu. Bez obzira na to ko danas upravlja pašnjacima, ceo model treba staviti pod nadležnost Uprave za poljoprivredno zemljište, koja preko svoje službe deo posla može preneti na lokalnu upravu, s tim što zadržava svu odgovornost prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U Vojvodini 113.369 hektara Iako su mnogi pašnjaci u AP Vojvodini „nestali”, na evidenciji ima ukupno 113.369 hektara i od toga je izdato u zakup samo 21.236 hektara. Preostale površine su izvan kontrole Uprave za poljoprivredno zemljište, date selima ili su bez upravljača. Prosečno postignuta cena za pašnjake na licitaciji u 2024/25. godini u Vojvodini je oko 88 evra po hektaru, što govori da su pašnjake preuzeli ratari i mali broj stočara.

Uprava treba da donosi Registar pašnjaka, raspisuje poziv za korišćenje pašnjaka i sačinjava Zapisnik o preuzimanju pašnjaka od strane korisnika, gde se navodi kvalitet pašnjaka, zastupljenost trava, drveća i pošumljenost i utvrđuje klasu, što je bitno ako se uvedu podsticaji za održavanje pašnjaka po EU standardima.

Pašnjaci se mogu izdavati na 30 godina i koristiti ih samo stočari, odnosno vlasnici stoke koja je upisana u okviru HID broja i broja stoke u Registru životinja najmanje tri godine, a prednost u zakupu imaju sadašnji korisnici pašnjaka.

Dva miliona evra od zakupa pašnjaka

Po podacima Uprave za poljoprivredno zemljište, pod pašnjacima se nalazi 185.000 hektara, od toga je 75.000 hektara preneto selima na korišćenje. Od preostalih 110.000 hektara, u zakupu se nalazi 51.000 hektara, a 60.000 hektara se planira za davanje u zakup.

Ukupan prihod od zakupa pašnjaka je dva miliona evra, a od zakupa ostalog poljoprivrednog zemljišta godišnje 47 miliona evra.

Prioritet u pravu korišćenja imaju stočari koji su do sada koristili ili koriste pašnjake, stočari sa katastarske opštine, a ukoliko nema zainteresovanih sa tog područja, dozvoljava se zakup stočarima iz granične katastarske opštine ili drugih, kao i stočari koji već imaju u zakupu pašnjak na susednim parcelama u katastarskoj jedinici. Ukoliko nema zainteresovanih sa tog područja, dozvoljava se zakup stočarima iz graničnih opština. Za slobodne površine pašnjaka za zakup mogu konkurisati i stočari sa HID brojem mlađim od tri godine.

