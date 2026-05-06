Jelena otkriva stare običaje vezane za Đurđevdan: Prvi put u godini baš na ovaj dan jela bi se jagnjetina
ČAČAK – U srpskoj tradicijskoj kulturi, godina je bila podeljena na dva dela, zimski i letnji koji upravo počinje na Đurđevdan, kada se smatralo da vegetacija postaje lekovita i da ima posebna svojstva. Prema njenim rečima, u stočarskim krajevima na današnji dan posebna pažnja poklanjnana je ovcama, njihovom mesu i mleku.
Kada se govori o ljubavnoj magiji na današnji dan, Milićević kaže da je i tu neizostavni deo trava i vegetacija.
Za današnji praznik se verovalo da može pokazati i kakve će biti vremenske prilike tokom predstojećeg leta.
Ona je podsetila da se u periodu pre Drugog svetskog rata mladež okupljala na izvorima, pašnjacima ili proplancima i tu dočekivala današnji praznik, što predstavlja đurđevdanski Uranak.
– Mi smo danas svedoci da je ovo praktikovanje pomereno za pet, šest dana unapred ali treba znati odakle nam taj običaj koji sada praktikujemo za prvi maj, a zapravo bi trebalo na Đurđevdan”, zaključila je Jelena Milićević, master etnolog Centra za negovanje tradicije Čačak.
