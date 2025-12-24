Debeljača u duhu Božića i novogodišnjih praznika

U organizaciji Mesne zajednice Debeljača i Mađarsko kulturno-umetničkog centra, u centru mesta upriličeno je praznično okupljanje meštana u susret Božiću i novogodišnjim praznicima, prenosi RTV Kovačica.

Građani su od ranih jutarnjih časova uživali u pečenim kobasicama, kuvanom vinu i toplom čaju, dok su mališani kitili novogodišnju jelku ispred zgrade Mesne zajednice u ovom mestu.

Istovremeno, članovi Moto kluba „Devils“ posetili su mališane u predškolskoj ustanovi „Kolibri“ i vrtiću „Erlang“ i obradovali ih slatkišima.

U duhu praznične radosti i iščekivanja Božića i Novogodišnjih praznika, Dom kulture „Jožef Atila“ u Debeljači 21. decembra ispunili su dečji osmesi, kreativnost i topla praznična atmosfera, prenosi RTV Kovačica.

Na tradicionalnoj Božićnoj radionici, najmlađi su sa puno truda i mašte izrađivali ukrase u obliku anđela i sveća, ali i ukrašavali mirisne medenjake. Kroz igru i edukaciju, mališani su imali priliku da razvijaju kreativnost, upoznaju se sa božićnim običajima i tradicijom.

(RTV Kovačica)