Deca Erlanga priredila prigodan program povodom praznika

U prostorijama Reformatske crkvene zajednice u Debeljači deca iz igraonice Erlang zajedno sa svojim vaspitačicama priredila su prigodan program u susret božićnim i novogodišnjim praznicima.

Prisutni su imali priliku da uživaju u prazničnim pesmama i recitacijama koje su mališani vredno pripremali.

Kolektiv Erlanga je ujedno proslavio i završetak prvog polugodišta a na odmor deca i vaspitači odlaze 30. decembra a vrata ove igraonice ponovo se otvaraju 12. januara.

(RTV Kovačica)