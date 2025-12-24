Južni Banat

Deca Erlanga priredila prigodan program povodom praznika

14:35

24.12.2025

Printscreen/RTV Kovačica

U prostorijama Reformatske crkvene zajednice u Debeljači deca iz igraonice Erlang zajedno sa svojim vaspitačicama priredila su prigodan program u susret božićnim i novogodišnjim praznicima.

Prisutni su imali priliku da uživaju u prazničnim pesmama i recitacijama koje su mališani vredno pripremali.

Kolektiv Erlanga je ujedno proslavio i završetak prvog polugodišta a na odmor deca i vaspitači odlaze 30. decembra a vrata ove igraonice ponovo se otvaraju 12. januara.

(RTV Kovačica)

