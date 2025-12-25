Mladi plivač iz Kovačice među najboljima u Vojvodini

Plivački savez Vojvodine okupio je 20 najboljih pionirskih plivača iz cele pokrajine na tradicionalnom vikend kampu koji je održan u Bečeju. Kamp je realizovan pod stručnim nadzorom iskusnog trenera Vladana Konjevića, uz podršku Vanje Murtina i Milana Đurića, a cilj mu je bio dodatni rad sa najperspektivnijim mladim plivačima, unapređenje tehnike, fizičke pripreme i takmičarskog duha. Među odabranim učesnicima kampa našao se i mladi plivač iz Kovačice, Martin Husarik, koji nastupa za Plivački klub Dinamo iz Pančeva, što predstavlja veliko priznanje kako za njega, tako i za njegov klub i sredinu iz koje dolazi.

Učesnici kampa su 21. decembra nastupili na Ligi mladih plivača Vojvodine u Novom Sadu, gde je Martin ostvario izuzetne rezultate. U konkurenciji dečaka od 12 godina osvojio je prvo mesto u disciplini 100 metara leđno, kao i prvo mesto u disciplini 100 metara delfin. Srebrnu medalju osvojio je u disciplini 100 metara slobodno, dok je u štafetnoj trci 4×100 metara slobodno, zajedno sa svojim timom, zauzeo drugo mesto.

Posebno priznanje Martin je dobio i u ukupnom plasmanu, gde je u kategoriji „najsvestraniji plivač“ za dečake od 12 godina zauzeo odlično peto mesto, što dodatno potvrđuje njegov svestran kvalitet i kontinuitet dobrih nastupa.

Učešće na kampu Plivačkog saveza Vojvodine i ostvareni rezultati na takmičenju u Novom Sadu predstavljaju značajan korak u daljem razvoju mladog plivača iz Kovačice i potvrdu da se nalazi među najtalentovanijim plivačima svoje generacije u Vojvodini.

(RTV Kovačica)