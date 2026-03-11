Šta može očekivati usamljena žena u starosti: 3 veoma moćne izjave Paula Koelja

Kada deca odu od kuće, kada muž ode… Nemojte raditi samo jednu stvar: nemojte ostavljati sebe, morate nastaviti da volite sebe. Ljudi dobijaju neverovatnu snagu kada postanu srećni sa sobom.

Usamljenost počinje kada izgubite sebe

Osećaj usamljenosti može se javiti i kod ljudi koji imaju druge ljude oko sebe, kao što su supružnici, deca ili prijatelji, ali osećaju kao da im nedostaje bliskosti i razumevanja. Neki se osećaju usamljeno jer ne dobijaju dovoljno vremena i pažnje od drugih, dok drugi pokušavaju da pronađu rešenje u nekom drugom, kriveći druge za svoja osećanja.

Međutim, kada se osećate usamljeno, važno je da slušate sebe i naučite kako da provodite vreme sa sobom. Mnogi ljudi ne poznaju sebe dovoljno dobro i nisu sigurni šta vole, a to je prvi korak ka pronalaženju lične slobode. Kada počnete da cenite svoje vreme i naučite da budete srećni sa sobom, osećaj usamljenosti će nestati.

Važno je početi što ranije, kako biste uživali u srećnijem životu i u kasnijim godinama. Ako ne pronađete snagu da budete srećni sa sobom – uvek ćete biti sami i zavisni.

Ako ne možete pronaći unutrašnju sreću, bićete usamljeni i zavisni od drugih.

Važno je povezati se sa sobom i upoznati svoju ličnost bez uticaja drugih. Ovo može biti izazovno, ali veoma zanimljivo. Međutim, mnogi ljudi se plaše da krenu ovim putem. Ako ne upoznate sebe, tražićete sebe u drugima i imaćete tendenciju da krivite druge za svoj život.

Ovo je kao pokušaj da odraslu pticu pretvorite u pile, ili kao prebacivanje odgovornosti za sopstvenu sreću na druge ljude. Žena koja traži muškarca koji će je usrećiti postaje zavisna od tog muškarca i oseća se inferiorno ako on nije u blizini.

Ako veza ne uspe, ona će kriviti svog partnera umesto da preuzme odgovornost za svoja osećanja i ponašanje. Važno je da oba partnera upoznaju sebe iznutra kako bi imali jaku i zdravu vezu.

Osoba koja se oseća dobro u svojoj koži zaštićena je od grešaka

Žena koja se oseća usamljeno može se naći u nezavidnom položaju pred muškarcem. Takva žena može čeznuti za partnerom koji će prevazići njenu usamljenost i vratiti boje života.

Međutim, kada joj je vid zamagljen bolom, može birati pogrešne prijatelje i partnere, pa čak i vršiti preveliki pritisak na svoju decu. Kao rezultat toga, kopa rupu pod sobom.

S druge strane, žena koja je zadovoljna sobom i koja je upoznala sebe na dubljem nivou neće birati pogrešne prijatelje i partnere iz straha da će izgubiti njihovu naklonost. Umesto toga, neće držati svoju decu pored sebe i daće im slobodu koju žele.

Pronašla je način da bude zadovoljna sobom, što joj omogućava da ima jasan pogled i da ne upadne u zamku zavisnosti. Kada se oseća zadovoljno sobom, neće se plašiti usamljenosti čak ni u starosti, i to joj daje neverovatnu snagu da počne da živi i da se ne plaši.

(svezazenu.net)