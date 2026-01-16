Što je čovek jači, to je skromniji: Samo oni koji su prazni iznutra stvaraju buku

Divim se ljudima koji i dalje žive svoj život bez potrebe da ga eksponiraju drugima.

Cenim ljude u savršenoj fizičkoj kondiciji koji redovno idu u teretanu, ali ne izbacuju slike i objave o tome na društvenim mrežama. Poštujem ljude koji se pravilno hrane, ali ne nameću tu temu na svakom koraku. Cenim ljude koji ne puše, ali istovremeno ne opterećuju druge svojim savetima.

Divim se glumcima koji, kada kažu da su introvertni, ne ispunjavaju naslovnice člancima o tome kako provode svoje dane kao zvezde ili koje dizajnerske trgovine posećuju. Umesto toga, žive svoje živote čuvajući svoju privatnost. Divim se čistim genijima koji su stidljivi kad je reč o vlastitim delima i kreativnosti.

Cenim majke koje istinski vole svoju decu, a ne samo koriste društvene mreže kako bi se promovisale sa oznakom #majka. Divim se ženama koje su svesne svoje lepote, ali žive u harmoniji s njom, ne koristeći svoje telo kao sredstvo za privlačenje pažnje ili kao mamac za odobravanje drugih.

Divim se ženama koje imaju privatne profile na društvenim mrežama i predivnog izgleda, ali nemaju potrebu dokazivati se drugima. Cenim ljude koji i dalje žive za sebe, odlaze na odmor i zadržavaju tišinu o tome da su pili šampanjac i ljubili se negde u Milanu.

Poštujem ljude koji rade nešto zbog samog čina stvaranja i življenja, a ne kako bi privukli pažnju i odobravanje okoline. Svaki dan učim od ovih ljudi. Trudim se da ne postanem samo još jedan od modernih ljudi koji su opsesivno usmereni na sebe.

Što je neko jači kao osoba, to je skromniji, bez obzira na koji aspekt života gledali. Samo oni koji su prazni iznutra stvaraju buku i traže neprestanu pažnju.

