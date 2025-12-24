Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Pronađite pravu radost i nadu u svakom trenutku svog života

Beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet podsetio je, uoči božićnih praznika, da je ova godina 1700. jubilej Nikejskog sabora na čijim temeljima, uprkos različitostima, počivaju zajedničke osnove katoličke i pravoslavne vere, i naglasio postojanje ljubavi Boga prema svakom čoveku.

„Prvi korak u božićnim događanjima povukao je bog. Poslao je svoga sina u ovaj stvoreni svet, u materijalni svet svega vidljivog. Ovim potezom je bog svima nama dao do znanja da on voli svako stvorenje koje se nalazi na nebu i zemlji. Ali bog posebno voli čoveka i to svakoga čoveka“, naglasio je Nemet.

Božićnu misu će kardinal služiti 25. decembra u Crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Smederevu sa početkom u 11 časova, dok će u subotu, 27. decembra, na dan Svetog Ivana apostola i evanđelista služiti misu u Katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu od 10 časova.

Kardinal je istakao da je ove godine 1700. godišnjica prvog Vaseljenskog sabora održanog 325. godine u Nikeji, na kojem je potvrđena, kako kaže, centralna istina hrišćanstva – da je Isus i pravi čovek i pravi bog.

„Ovaj sabor je pokazao da je moguće jedinstvo na centralnim temeljima vere, čak i kad se razlikujemo po kulturi i običajima. Nezavisno od naših razlika postoji zajedništvo u traganju za istinom“, rekao je kardinal Nemet.

Naglasio je da u Srbiji katolici žive kao manjina sa pravoslavnom većinom, ali da obe verske zajednice, kako je rekao, ujedinjuje ispovedanje nikejskog simbola vere.

„Ljubav prema sopstvenoj kulturi, tradiciji i konfesiji ne vodi do isključivanja drugih, nego upravo omogućava istinsku razmenu različitosti. Samo onaj ko je veran sopstvenom identitetu i bogatstvu može s drugima da podeli ono što je za njega važno i od temeljnog značaja. Pogrešno izjednačavanje ne stvara jedinstvo – jedinstvo raste tamo gde se razlike ozbiljno shvataju i prihvataju kao dar. Pravoslavna i zapadna tradicija imaju različite liturgijske oblike i duhovne naglaske, pa čak i neke disciplinske karakteristike. Međutim, upravo u tome je prilika da jedni od drugih učimo“, istakao je kardinal Nemet.

Nadbiskup je istakao da je Srbija jedna od najhrišćanskijih zemalja u Evropi, sa više od 85 odsto stanovništva koje se javno izjašnjava kao hrišćansko.

„Kolika bi to bila snaga kada bismo živeli prema učenju Isusa Hrista koje je došao među nas da nam pokloni životnu ispunjenost. Isus se sjedinio sa svakim čovekom, tako je obdario svakoga od nas posebnom sposobnošću da se volimo, da živimo u miru i ljubavi“, rekao je Nemet.

Poručio je da je Isus Hrist prigrlio sva stvorena bića, kao i ceo „vidljivi svet“, i podsetio da je Papa Franja pre deset godina objavio dokument „Laudato si“ (Neka bude proslavljen), u kojem je, između ostalog, bilo reči o zadacima i obavezama čoveka prema planeti i svom okruženju.

„Ljubav prema stvorenom svetu možemo sigurno praktikovati ako učinimo sve ono što je moguće sa naše strane da sačuvamo Srbiju čistu i spremnu za buduća pokoljenja“, dodao je.

Kardinal Nemet je istakao da ga je pogodio podatak jedne međunarodne organizacije prema kojem je, kako je rekao, Srbija na desetom mestu na lestvici najzagađenijih država.

„Nije istina da mi, mali ljudi, ne možemo ništa da učinimo da se ta situacija promeni. Možemo i te kako. Zagađivanje počinje od svakog neodgovornog bacanja otpada, od trovanja vode hemijskim sredstvima, od nepotrebnog luksuza bacanja hrane. Svakog Božića čujemo krik ljudi, krik gladnog čoveka, a posebno siromaha koji najviše trpe zbog klimatskih promena, kojima se oduzima dostojanstvo i pravo na normalan život. Svaki Božić je krik ranjene zemlje koja očekuje brižno delovanje nas ljudi u borbi za spas svega stvorenog“, rekao je Nemet.

Kardinal Nemet je, takođe, istakao da je tokom ove godine imao prilike da poseti Afriku koja je, kako je rekao, kontinent nade.

Dodao je da religija u Africi u svim svojim oblicima definiše svakodnevni život i hrišćanska vera, sa svojim karakterom ujedinjenja, nalazi vrlo plodno tlo u takvom okruženju.

„Život, verska praksa i dinamika afričkih hrišćana trebalo bi da bude primer za sve obeshrabrene, melanholične i ogorčene evropske katolike i hrišćane, pa i u našoj Srbiji“, naglasio je kardinal.

Hrišćanska vera, kako je rekao u božićnoj poslanici, može i trebalo bi, da bude izvor radosti, snage i nade u bolji život.

„Ovo je upravo ono što želim svima vama, dragi katolici, hrišćani i svi ljudi dobre volje – pronađite radost, pravu radost i nadu u životu, u svakom trenutku svog života. Ljubimo i poštujmo sve ljude, cenimo i brinimo se za naš zajednički dom – ovaj stvoreni svet u kojem živimo“, poručio je kardinal Nemet čestitajući svima Božić i Novu godinu.

Tokom božićnih praznika kardinal će predvoditi crkvena slavlja vernika Rimokatoličke crkve u Srbiji. U sredu, 24. decembra, uoči Božića po gregorijanskom kalendaru, kardinal Nemet će služiti ponoćnu misu u Katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu sa početkom u 21 čas.

