Evo kako do statusa energetski ugroženog kupca

„Da li do jeftinije struje mogu na osnovu prihoda u domaćinstvu i koji prosek treba da zadovoljim?”, pitao je naš sugrađanin Zvonko I.

EPS daje popust svim potrošačima ukoliko račun za struju plate u određenom roku i ako to urade elektronskim putem. A energetski ugroženim kupcima mogu da se smanje računi za struju, gas, ili daljinsko grejanje od oktobra do marta u zavisnosti od toga na koji način zagrevaju stanove. Mogu da izaberu popust samo za jednu opciju. Da steknu taj status, sami moraju da podnesu zahtev u svojoj lokalnoj samoupravi i da pritom zadovolje nekoliko kriterijuma – pored prihoda, gledaju se i kvadratura i potrošnja.

Od 1. oktobra, po redovnoj proceduri usklađivanja s troškovima života, povećan je i iznos prihoda na osnovu kojih se dobija mogućnost da se konkuriše za status energetski ugroženog kupca:

1) do 25.362,52 dinara za domaćinstva s jednim članom,

2) do 40.198,11 dinara za domaćinstva s dva člana,

3) do 55.033,70 dinara za domaćinstva s tri člana,

4) do 69.869,29 dinara za domaćinstva sa četiri člana,

5) do 84.704,88 dinara za domaćinstva s pet članova i

6) do 99.540,47 dinara za domaćinstva sa šest članova.

Energetski ugrožen kupac je onaj koji živi u jednom stanu, ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim te u kojoj živi, maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m²,

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m²,

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m²,

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m²,

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m² i

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m².

Za seoska domaćinstva važi takođe uslov da u svojini imaju samo jednu stambenu jedinicu, ali kvadratura nije ograničena.

Za domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ne traže se ovi uslovi, a njihove podatke lokalnoj samoupravi dostavlja organ socijalne brige. Isto važi i za one koji imaju ostvaren status po osnovu propisa o boračkoj-invalidskoj zaštiti.

Energetski ugroženi kupac stiče pravo umanjenja mesečnih računa za određene količine ili električne energije, ili prirodnog gasa ili toplotne energije.

Za struju, u svakom mesecu, za potrošnju u sledećim okvirima:

– za jednočlano domaćinstvo – 120 kWh,

– za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 160 kWh,

– za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 200 kWh i

– za šestočlano i veće domaćinstvo – 250 kWh.

Za gas popust važi od oktobra do marta u okviru potrošnje:

– za jednočlano domaćinstvo od 359 kWh,

– za dvočlano i tročlano domaćinstvo od 462 kWh,

– za četvoročlano i petočlano domaćinstvo od 616 kWh i

– za šestočlano i veće domaćinstvo od 770 kWh.

Što se tiče isporuke toplotne energije, to jest centralnog ili daljinskog grejanja, svaki račun se umanjuje:

– za jednočlano domaćinstvo za 60%,

– za dvočlano i tročlano domaćinstvo za 50%,

– za četvoročlano i petočlano domaćinstvo za 45% i

– za šestočlano i veće domaćinstvo za 40%.

(Pančevac)