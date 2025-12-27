Bela Crkva: Doček Podvodnog Deda Mraza u nedelju na Gradskom jezeru

Klub za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“ u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Bela Crkva, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva, tradicionalno organizuje doček Deda Mraza na Gradskom jezeru.

Prisutni će imati priliku da, kako navode organizatori, „dožive zimsku bajku i dočekaju Deda Mraza koji stiže vodenim putem, iz dubina belocrkvanskog jezera“.

Pozivaju se stanovnici opštine Bela Crkva i gosti na druženje, u nedelju 28. decembra od 16 časova, da zajedno dočekaju podvodnog Deda Mraza.

Biće organizovan prigodan program, posluženje za decu, kao i za odrasle, u vidu toplih napitaka. Završnica događaja, već tradicionalno, obeležava se vatrometom.