Slatki zalogaji za dobar cilj: Humanitarni bazar u OŠ „Vuk Karadžić“ u Vršcu

13:00

27.12.2025

Foto: FB/Dragan Mladenovski

U OŠ Vuk Karadžić održan je humanitarni bazar koji je okupio veliki broj učenika, roditelja i sugrađana dobre volje. Posetioci su došli, prošetali, pazarili i podržali ovu lepu akciju.

Posebnu pažnju privukla je Mici, koja je prodavala palačinke sa Nutellom, a po želji je dodavala i krem od pistaća. Deca su bila oduševljena ovim slatkim zalogajem, a, Boga mi, ni odrasli nisu odoleli.

Bazar je bio otvoren do 18 časova.

(Pančevac/Vršaconline)

