Važan apel veterinara zbog upotrebe pirotehnike

Zvuci petardi i vatrometa za mnoge predstavljaju zabavu i slavlje, ali za kućne ljubimce znače strah, paniku i ozbiljan stres. Njihov sluh je višestruko osetljiviji od ljudskog, zbog čega iznenadni i neprijatni zvuci mogu izazvati snažne fizičke i psihičke reakcije, ističu stručnjaci.

– Kućni ljubimci imaju višestruko bolji sluh od nas, smatra se da imaju pet, sedam pa i devet puta bolji sluh, pa samim time su i zvučni udarci mnogo stresniji za njih nego za ljude. Ukoliko se takav zvuk desi u njihovoj blizini, može doići do oštečenja sluha, zujanja u ušima i oštećenja bubne opne, može doći čak i do pokušaja bežanja, takozvanog fight or flight efekta, gde se ljubimac može otkinuti sa povoca, pa tako povrediti sebe i druge, rekla je za našu televiziju Lara Šiljkut, doktor veterinarske medicine.

Kod mnogih životinja stres izazvan pirotehnikom može da se manifestuje drhtanjem, ubrzanim disanjem, agresijom, ali i potpunim povlačenjem. U ekstremnim slučajevima dolazi do povreda, gubitka orijentacije ili čak srčanih problema, što može dovesti do fatalnih ishoda.

– Postoji nešto što se zove pompofobija, ili izraziti strah od pirotehnike. To je česta pojava kod naših kućnih ljubimaca, a smatra se da do 40% pasa i mačaka ima u nekoj meri ovu fobiju koja se može manifestovati kao blaži strah, a neko može imati i izrazito stanje šoka, gde se javljaju i ozbiljni psihički problemi kod kućnih ljubimaca, dodala je doktorka Šiljkut.

Stručnjaci savetuju da se tokom perioda pojačane buke ljubimcima obezbedi sigurno i mirno mesto.

– Ukoliko ste vlasnik kućnog ljubimca i znate da pas, odnosno mačka ima strah, bitno je da preduzmete određene mere predostrožnosti. Da zamračite, pustite pozadinsku muziku, da im skrenete pažnju, ukoliko možete, gledajte da vi ostanete pribrani, jer oni osećaju naš strah, pružite im sigurnost i skrenite im pažnju. Nemojte da ga ignorišete, već pokušajte da mu pružite utehu, rekla nam je Lara Šiljkut, doktor veterinarske medicine.

Iako zvuk pirotehnike traje kratko, posledice po kućne ljubimce mogu biti dugotrajne. Zato veterinari apeluju na građane da razmisle o onima koji ne umeju da razumeju buku – ali je i te kako osećaju.

