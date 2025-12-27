Evo kolika je prosečna plata u Srbiji: Poznato koja zanimanja najviše, a koja najmanje zarađuju

Prosečna bruto zarada u Srbiji za oktobar 2025. godine iznosila je 153.153 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 110.670 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada za oktobar 2025. godine iznosila je 86. 695 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu od januara do oktobra, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 6,9 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,8 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za oktobar 2025. godine nominalno je veća za 12,5 odsto, a realno za 9,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,3 procenata, odnosno za 9,2 odsto realno.

Prema podacima Republički zavod za statistiku najveću zaradu imali su programeri koji su u oktobru inkasirali 289.824 dinara. Odmah iza njih su zaposleni u vazdušnom saobraćaju (piloti i kontrola leta) koji su imali platu u visini od 247.922 dinara.

Među najbolje plaćenima u Srbiji našli su se i naučnici i zaposleni u istraživačkim oblastima koji zarađuju 213.015 dinara, a slede ih zaposleni u finsijskom sektoru (banke, osiguravajuća društva i slično) sa platama od 168.365 dinara.

Na dnu lestvice po najmanjim zaradama našli su se trgovci sa platom od 79.740 dinara, kao i zaposleni u uslužnim delatnostima sa neto zaradom od 65.568 dinara za oktobar 2025. godine.

(Kamatica/Mondo)