Pančevo Politika i društvo

Pančevo: Ekipe Preventivnog centra obilaze sva sela

17:30

27.12.2025

Podeli vest:

Pančevac

PANČEVO – U poslednjih nekoliko meseci medicinske ekipe Preventivnog centra Doma zdravlja obišle su sva sela na području Pančeva. Rađeni su preventivni pregledi, edukacije, utvrđeni su faktori rizika i tamo gde je bilo potrebno  građani su upućeni na dalje analize. Meštani kažu da im mnogo znači mogućnost da obave važne preglede u svom selu i da ne moraju zbog toga dolaziti do Pančevačkog doma zdravlja.

Medicinske ekipe Preventivnog centra Doma zdravlja bar jednom godišnje obiđu sva sela na području Pančeva. Prilikom poslednjeg obilaska pregledano je više od 500 meštana i kod mnogih su utvrđeni faktori rizika za razvoj određenih bolesti.

„U ovoj populaciji gojaznost je veoma zastupljena, kao i nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, pušenje, a sve to dovodi do razvoja hroničnih nezaraznih bolesti, koje su vrlo zastupljene u našoj populaciji“, kaže dr Ana Mitrić iz Preventivnog centra Pančevo.

Svakog radnog dana od 7 do 15 časova građani mogu doći u Preventivni centar DZ Pančevo bez lekarskog uputa, ali uz prethodno zakazivanje. Tu mogu proveriti nivo šećera u krvi, holesterol, izmeriti pritisak, visinu, težinu, uzimaju im se podaci porodične i lične anamneze, proverava osteoporoza i po potrebi šalju se na dalja ispitivanja.

„Postoji savetovalište za dijabetes koje jako lepo radi. Za to savetovalište je karakteristično da mogu da se jave osobe koje boluju od dijabetesa i oni kod kojih postoji rizik za nastanak šećerne bolesti. Imamo i savetovalište koje se bavi bolešću bubrega u odnosu na dijabetičare, zato što je to vrlo česta komplikacija“, kaže dr Mitrić.

Naročito se obraća pažnja na karcinome debelog creva, dojke i grlića materice. Kada je reč o karcinomu debelog creva, pozivaju se građani stariji od 50 godina da dođu na pregled. Iz Preventivnog centra pacijenti se šalju i na ginekološko odeljenje DZ  radi pregleda  te  dobijanja uputa za mamografiju.

(RTV)

Tagovi

Dom zdravlja Perventivna ekipa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.