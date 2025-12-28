Pogledajte kako su Pančevci na Tesli dočekali Deda Mraza

Mališani sa Tesle , zajedno sa svojim roditeljima, okupili u velikom broju kako bi u svom naselju na najbolji način mogući dočekali – Deda Mraza lično! Kako bi vreme pre dolaska uvaženog gosta prošlo što lepše i sadržajnije, za male Pančevce bili su organizovani raznovrsni zabavni sadržaji: druženje i fotografisanje sa animatorima, interaktivna pozorišna predstava i likovna radionica.

Program je počeo u 17 časova uz veselu sportsku animaciju uz miks omiljenih dečjih pesama, dok je za dobru atmosferu bio zadužen DJ Marko Monya, koji je zagrejao publiku i pripremio mališane za nezaboravno veče puno zabave, uz omiljene goste najmlađe publike – „Papi Kids“, Veru i Davida, sa hitovima koje deca širom Srbije već dobro znaju sa IDJ TV-a.

Njihove pesme, energija i osmesi garantuju odličan provod i zajedničko pevanje.

Kad je konačno stigao, Deda Mraz je oduševio mališane novogodišnjim paketićima i lepim željama, pa nastavio svoj put

(Pančevac)