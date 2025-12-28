Novogodišnja čarolija“ stigla u Kovin

U Kovinu je održana praznična manifestacija „Novogodišnja čarolija“ u organizaciji Saveta za mlade i Turističke organizacije Opštine Kovin. Program događaja obuhvatao je raznovrsne sadržaje za decu, praznični bazar i koncert kulturno-umetničkih društava.

„Novogodišnja čarolija“ stigla je u Kovin! Zahvaljujući Savetu za mlade i Turističkoj organizaciji Opštine Kovin u ovom gradu priređen je pravi praznični spektakl namenjen građanima svih uzrasta, prenosi RTV Pančevo.

Druženje sa Deda Mrazom i maskotama na platou ispred Centra za kulturu, kao i vožnja novogodišnjim vozićem oduševili su najmlađe, a nešto stariji mogli su da uživaju u bogatoj ponudi tradicionalnog prazničnog bazara. Građani su takođe mogli da učestvuju i u zanimljivim akcijama na štandu organizatora.

Na bazaru su se predstavile i Srednja stručna škola „Vasa Pelagić“, Specijalna bolnica Kovin, brojna udruženja, kao i samostalni izlagači. Ovakvi događaji, ističu organizatori, predstavljaju još jedan vid podrške radu lokalnih preduzetnika i proizvođača.

Praznična atmosfera dodatno je upotpunjena kulturno-umetničkim programom. Događaj je organizovan pod pokroviteljstvom Opštine Kovin.

(RTV Pančevo)