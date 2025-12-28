Večeras se uklanjaju šatori iz Ćacilenda! Vučić: Sve vreme vam je smetala iskra slobode koja se rodila u Pionirskom parku

Desetine hiljada ljudi okupilo se večeras u Ćacilend, ispred zgrade Narodne skupštine Srbije, prilikom čega se obratio predsednik Srbije Aleksandra Vučića.

Večeras se uklanjaju šatori iz Ćacilenda.

– Hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku. Hvala vam pre svega, hvala Miloše, hvala svim studentima, hvala svim mladim ljudima koji su pokrenuli jednu veliku, najveću i najlepšu, najplemenitiju ideju i odbranili je do kraja. A to je ideja postojanja suverene, nezavisne Srbije u kojoj normalni i pristojni ljudi ne žele nikoga da muče, ubijaju, sklanjaju sa političke pozornice, već samo žele da žive normalne živote. I negde pre godinu dana mi smo, podsetiću vas, dragi prijatelji, pomislili i poverovali da taj veliki bunt koji je postojao, ne protiv vas, protiv mene pre svega, poverovao sam da je to rezultat nezadovoljstvo zbog pada nadstrešnice. Trudio sam se da im izađemo u susret, da im ispunimo sve zahteve. Slušali smo ih kao da su od samog Boga ti zahtevi dolazili, iako smo već u početku primetili mnogo sličnosti. Rekli smo, evo, ispunjavamo vam zahteve. Jedan za drugim smo te zahteve ispunjavali. I što smo više zahteva ispunjavali, oni koji su ih postavljali, postajali su sve bahatiji, sve arogantniji, objašnjavajući nam da ne žele i da nema nikakve potrebe, da bilo šta govorimo, jer smo nenadležni. Oni će da urede stvari u našoj zemlji i to da ih urede u ime i za račun nekih drugih sila, nekih drugih zemalja, da sruše Srbiju i to samo zato što je Srbija u tom trenutku bila dovoljno snažna i ekonomski i politički. – rekao je predsednik u obraćanju.

Vučić je rekao da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi koja je vodila svoju politiku i smela da kaže šta misli po pitanju rata u Ukrajini, Kosova i Metohije i po svakom drugom pitanju.

– I ako se sećate, dragi prijatelji, teško je bilo odgovoriti na sve neistine, na to kako smo nasiljem nešto čuvali i branili. Na kraju od svog nasilja o kojem su pričali godinu dana, jedini koji je izboden nožem je čovek odavde iz Pionirskog parka, jedini koji je primio metak za sve ovo vreme je čovek odavde iz Pionirskog parka Milan Bogdanović. A oni su tvrdili da je dečak u Valjevu ubijen, taj dečak nije ni postojao. Ne postoji ni ime ni prezime. Ta laž je služila za jednu noć. Kada su 15. marta shvatili da su se samo između sebe tukli i da nisu preuzeli vlast, te večeri su izmislili onu strašnu laž o zvučnom topu. Ne bi li naškodili Srbiji u svim svetskim institucijama, ne bi li srušili imidž Srbije kao demokratske zemlje. Lagali su, i danas, devet meseci kasnije svakome jasno koliko su strašno lagali protiv svoje zemlje, želeći da unište svoju zemlju. I baš nešto pre toga pojavili su se mladi ljudi kojima je bilo zabranjeno da uče, samo zato što su hteli da rade ono što im je jedina obaveza. Ono što su želeli, ono na šta imaju i ustavom zagarantovano pravo, a to je da uče. Nisu im to dozvoljavali. Nego su govorili vi ste najgori zato što želite da učite, a mi koji ne želimo da učimo, koji ništa ne znamo, mi smo najbolji. Sve je postalo inverzno, perverzno u našoj zemlji. Ali grupa mladih ljudi u početku, a zatim sve više ljudi, i ne samo mladih, posebno ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije, okupljala se da čuva svoju državu – rekao je.

On je zatim rekao da se naslušao “licemera” koji su mu predlagali da ukloni Ćacilend i dodao da se oni iz inata ponose tim imenom.

– Kad ih pitate što da sklonimo, videćete bezbroj besmislenih komentara. Kažu, pa sklonite zato što nam smeta u saobraćaju, a smeta vam u saobraćaju. A nije vam smetalo 25 dana kada ste držali Nemanjinu i Kneza Miloša zatvorene dve žile kucavice, dve najprometnije ulice u Beogradu? Tada se niste setili da vam to smeta, i nikada vam nije smetalo. Smetala vam je skupina ljudi. Nikada vi ovde u ovaj park niste ni došli. Ja sam tu već deset godina, znam koliko ljudi dnevno prođe, ne prođe ni stotinu ljudi. Lagali ste sve vreme. Sve vreme vam je smetala ta iskra slobode koja se rodila u Pionirskom parku. Ta iskra odbrane države, ta iskra odbrane Srbije. E ta iskra je potom prerasla u plamen, živu vatru koju više niko nije mogao da slomi – rekao je Vučić.

On je zatim podsetio na nerede 15. marta.

– Nemojte da vas podsećam da su mnogi 15. marta da su uperili cevi prema Pionirskom parku, a ne prema onima koji su nasilje hteli i prema onima koji su kamenice i baklje bacali ka Pionirskom parku. Imali su dogovore sa raznim jedinicama u policiji. Govorili su svaki dan kako će to da rastvore, kako će to da unište, kako će taj park da nestane, da sravne sa zemljom. Hrabrili su se nasiljem, pretnjama, svim mogućim i nikada ništa nisu mogli da urade. Mogli su da nam rane dvojicu ljudi, kukavički, naoružani, a oni su bili nenaoružani. I to je sve što su mogli da urade. Junake iz Pionirskog parka nikada nisu mogli da pomere. Čuvali smo i zadržali da to ne bi postao Majdan i da ne bi uništili Srbiju, kao što su uništavali mnoge zemlje širom Evrope – kazao je Vučić.

Predsednik je tokom obraćanja najavio “najbolju godinu” u istoriji Srbije.

– Zajednički moramo da sačuvamo zemlju, a ta borba mora da bude politička, ne vojnička. Srbija mora da ide ubrzano napred, zato verujem da će naredna godina biti možda najbolja u istoriji Srbije kad ćemo da imamo najveće penzije i da obezbedimo najveći rast Srbije. Nastavićemo da radimo i da gradimo. Prihvatili smo njihov glavni zahtev. Sledeće godine idemo na izbore, samo neće biti srećni zbog rezultata, idemo da ih pobedimo uz vašu snagu i ljubav. Uvek su oni jači od njihove mržnje – rekao je Vučić.

On je takođe govorio o današnjoj akciji prikupljanja potpisa za izbore studenata u blokadi.

– Danas ste im videli ovu akciju skupljanja glasova, ja sam srećan zbog toga. Vratili su se na pravi politički teren. To što će da obmanjuju javnost, da lažu javnost o brojevima, nikakav problem. Na izborima laganja nema, jer na izborima postoji i druga strana koja to broji, a ne samo jedna strana. Na dosadašnjim izborima, na kojima su svaki put unapred pobeđivali, i u Kosjeriću, i u Zajećaru, i u Mionici, i u Negotinu, i u Sečnju. Od pet izgubili su pet. Nastaviće se u istom ritmu, i u svakom mestu, i na svim izborima, i u budućnosti će gubiti. A onda, naše je da se prema njima nikada ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji. Želimo da žive zajedno sa nama. Želimo da žive bolje. Želimo da ih saslušamo. Želimo da verujemo da nisu svi tamo oni koji žele sve najlošije i sve najgore našoj zemlji. Želimo da razgovaramo sa njima, ali želimo da se poštuju demokratska pravila. Želimo da onaj, ko dobija većinu, da ta ima pravo da upravlja zemljom. A ne onaj koji misli da može bolje da spali naše zgrade, jer dovoljno ste spaljivali ne samo Narodnu skupštinu, ne samo Radioteleviziju Srbije. Spalili ste nam sve fabrike, razorili ste nam škole i bolnice, uništili ste nam sve što ste stigli. Konačno, kada smo krenuli da Srbiju podižemo kao Feniks iz pepela, odjednom ste se setili da ima dovoljno para, da je vreme da ponovo dođete i da ponovo pljačkate – kazao je.

Na štandovima se nalaze novogodišnja dekoracija, kao i hrana i piće za građane.

Vučić je, podsetimo, juče nakon ceremonije polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni “Banjica”, otkrio da će uklanjanje šatora krenuti večeras, a da će na tom mestu biti postavljeno Božićno selo na dva do četiri dana.

– Ti ljudi su odbranili zemlju, to će ući u istoriju kao taktički potez koji je doprineo slamanju obojene revolucije. Obavestili su me da će sutra, u znak zahvalnost prema meni, u večernjim satima krenuti da uklanjaju šatore ispred Skupštine. Napraviće za par dana jedno božićno selo, od 2. ili 3. se taj prostor otvara za saobraćaj – rekao je ranije predsednik Srbije.

(Objektiv)