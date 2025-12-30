Kraj godine donosi magiju, ova 4 znaka imaće najsrećnije i najromantičnije praznike u životu

Ova četiri znaka imaće verovatno najbogatiju, najromantičniju, najzabavniju i najuzbudljiviju prazničnu sezonu. Kraj godine donosi im posebnu magiju, sreću i radost osetiće na svakom koraku.

Zvezde su važan deo praznične priče. Ne samo da su mudraci iz biblijske pripovesti navodno sledili veliku konjunkciju Jupitera i Saturna kako bi pronašli novorođenog Isusa, već su i rani hrišćani svoj liturgijski kalendar osmislili oko ovog doba godine zbog simboličke važnosti zimskog solsticija, piše portal Collective World.

Iako je moderno svetlosno zagađenje otežalo posmatranje svemira s naših prozora, tradicija proslave praznika tokom sezone Jarca je opstala. Barem ovde na severnoj hemisferi, vreme postaje hladnije, više boravimo u zatvorenom i više jedemo, baš kao što su to činili naši preci vekovima ranije.

Podrazumeva se da svaki praznik nema onu toplu i nostalgičnu atmosferu kojoj se nadamo. Neke su godine setnije i gorko-slatke, dok druge obavija tama. Zavesa se polako spušta na prilično haotičnu godinu, ali čini se da će poslednji nedeljni biti zaista dobri.

Sledeća četiri znaka verovatno će imati najbogatiju, najzabavniju, najromantičniju i najuzbudljiviju prazničnu sezonu.

Devica – donosi radost svakom društvu

Sreća vas prati i tokom ovih praznika. Donosićete radost svakom društvu, unoseći dašak prazničnog duha svojim prijateljima i porodici. Iza vas je produktivna i plodna godina, stoga ćete verovatno uživati u velikom finalu. Natočite sebi čašu šampanjca i nazdravite brojnim uspesima koji vas zasigurno čekaju u 2026. godini.

Škorpija – razgovor s porodicom o snovima

Ako ste slobodni, pripremite se za lavinu pažnje. Uopšteno, ove ćete sezone biti vrlo emotivni, ali biće vam lakše nego inače da razgovarate o svojim osećajima. Ovo je idealno vreme za razgovor s braćom i sestrama te prijateljima iz rodnog grada o svojim tajnim snovima i idejama. Možda čak naletite na simpatiju iz srednje škole koja se takođe vratila kući za praznike i odlučite da obnovite vezu.

Strelac – povišica ili bonus

Osećaćete se posebno impulsivno. Rado ćete pristajati na praznične zabave i spontane avanture, a uzbuđenje praznične sezone osećaćete jače nego iko drugi ove godine. Možete očekivati povišicu ili bonus na poslu – ili pak nešto dodatnog novca koji vam je bliska osoba ubacila na račun. Godinu ćete završiti osećajući se finansijski sigurno i iskreno uzbuđeno zbog svega što dolazi.

Jarac – otvoreniji ste nego inače

Ovo je vaša sezona, budući da je Sunce ušlo u Jarca na zimski solsticij, samo četiri dana pre praznika. Jarčevi rođeni u prvim danima znaka otvaraće rođendanske poklone uz praznične – i verovatno će biti prilično oduševljeni. Uprkos vašoj reputaciji nesentimentalnog znaka, ove ćete godine biti pričljiviji nego inače.

Kraj godine je izvrsno vreme da izrazite zahvalnost svojim rođacima i kažete im koliko ih cenite. Reči će ove godine teći iskrenije, stoga odvojite malo vremena za pisanje prazničnih čestitki ili vođenje dnevnika o svojim planovima za 2026. godinu.

