Okačite lovor na jelku i imaćete puno para 2026.

Mali simboli često nose snažnu poruku, naročito u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Prema starim verovanjima, jednostavan ritual sa listom lovora može postati poziv uspehu, priznanju i materijalnom napretku u godini koja dolazi, prenosi Sensa.

Prema narodnim verovanjima, runama i feng šuiju, lovorovom listu se od davnina pripisuju neobične moći. A vi obavezno treba da okačite lovorov list na svoju novogodišnju jelku kako bi 2026. postala prekretnica za vas – uspešna i profitabilna.

Lovor se povezuje sa energijom pobede i prosperiteta. Još u staroj Grčkoj, pobednici su krunisani lovorovim vencima. Lovor je biljka trijumfa i priznanja, a već smo pisali o tome da, ako ga nosite u novčaiku, on nikada neće biti prazan.

View this post on Instagram A post shared by Badactors Lifehack (@loveehackk)

Kada okačite lovorov list na božićnu jelku, kao da poručujete univerzumu: „Spremna sam da primim uspeh i materijalne poklone.“

Jedino što treba da učinite jeste da na listu markerom napišite runu izobilja „fehu“ – jer se veruje da ona dodatno jača materijalne tokove.

Čak i da ne verujete u nebične moć običnog malenog lista jedne biljke, ovaj ritual ne može da vam odmogne i naškodi. A šta ako urodi plodom?

(Sensa)