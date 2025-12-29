Magazin

Okačite lovor na jelku i imaćete puno para 2026.

19:00

29.12.2025

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Mali simboli često nose snažnu poruku, naročito u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Prema starim verovanjima, jednostavan ritual sa listom lovora može postati poziv uspehu, priznanju i materijalnom napretku u godini koja dolazi, prenosi Sensa.

Prema narodnim verovanjima, runama i feng šuiju, lovorovom listu se od davnina pripisuju neobične moći. A vi obavezno treba da okačite lovorov list na svoju novogodišnju jelku kako bi 2026. postala prekretnica za vas – uspešna i profitabilna.

Lovor se povezuje sa energijom pobede i prosperiteta. Još u staroj Grčkoj, pobednici su krunisani lovorovim vencima. Lovor je biljka trijumfa i priznanja, a već smo pisali o tome da, ako ga nosite u novčaiku, on nikada neće biti prazan.

Kada okačite lovorov list na božićnu jelku, kao da poručujete univerzumu: „Spremna sam da primim uspeh i materijalne poklone.“
Jedino što treba da učinite jeste da na listu markerom napišite runu izobilja „fehu“ – jer se veruje da ona dodatno jača materijalne tokove.

Čak i da ne verujete u nebične moć običnog malenog lista jedne biljke, ovaj ritual ne može da vam odmogne i naškodi. A šta ako urodi plodom?

(Sensa)

Tagovi

Lovorov list okićena jelka

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.