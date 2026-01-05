Mlekare najavljuju nižu otkupnu cenu u januaru

Mlekare smanjuju otkup ili najavljuju da će u januaru sniziti otkupnu cenu. Kako navode, osnovni razlog je zasićeno tržište mlekom i mlečnim proizvodima, uvoz i gomilanje zaliha. Ova novina uticaće i na farmere.

Na farmi Zemljoradničke zadruge „Agroklek“, od 1200 grla polovina je muznih krava. One godišnje daju šest miliona litara mleka. Samo jedan dinar niža otkupna cena ovakvim farmama donosi višemilionske gubitke.

Radovan Bokić, direktor ZZ „Agroklek“ iz Kleka, kaže: „Očekujem jake pritiske na nas da oborimo cenu, da bi mlekare ostvarile profit i veliki trgovački lanci. Nije dobro ako se to slomi na nama, i ako ćemo mi nositi teret talasanja u Evropskoj uniji. Zato svi mi, i mali i veliki proizvođači, molimo državu da nekim kratkoročnim merama zaustavi da ne ulazi to mleko. Ne trebaju Srbiji tuđi viškovi. Sačuvajmo naše, a tržište neka na određeni način radi svoj posao.“

Kvalitet mleka je nešto oko čega mlekare ne prave kompromis. Borba protiv aflatoksina i provera mleka je svakodnevna.

Peter Čorba, farmer iz Mužlje, dodaje: „Imao sam par puta opomene za aflatoksin. Malo je bilo povišeno. To sam rešio. Znači izbacio sam kukuruz. Kukuruz mi je pravio problem i sad nemam. Sad počinjemo da imamo i viškova mleka, pa nekvalitetno mleko. Tvrdim da je nekvalitetno jer seljaci nemaju para. Nemamo više rezerve. Svim i svačim hranimo, samo da bi prehranili stoku.“

U mlekari „Belkino“, u Ečki, već sada najavljuju da će prosečnu otkupnu cenu od 50 dinara za litar, u januaru smanjiti za dva do tri dinara. To neće ništa posebno rešiti, pošto se ne proda sve proizvedeno. Kapacitet prerade je ograničen, sada dnevno u pogon dođe dvanaest, a može još maksimalno tri tone više.

Zoran Jelić, mlekara „Belkino“, objašnjava: „Nije problem samo naš kapacitet, nego pitanje je gde ćemo mi usmeriti proizvode od tih 15 tona mleka. Nikad se nije dešavalo da je nemoguće prodati maslac i pavlaku. Nekada je to bila roba koja je bila deficitarna. Ovo je prva godina da već u decembru počinjemo da pravimo zalihe. Jedino što ja vidim, ja dugo radim ovde, dvadeset godina, je da se napravi jedna velika sušara gde bi se viškovi mleka sušili i pretvarali u mleko u prahu.“

Iz Ministarstva poljoprivrede navode da je u Evropskoj uniji pala cene mleka i ima viškova, koje oni usmeravaju u izvoz. Trgovci to koriste. Sir se može kupiti za 2,5 do 3 evra za kilogram, a u Srbiji samo sirovo mleko za kilogram sira treba da se plati minimalno 500 dinara.

(RTS)