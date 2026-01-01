Izmirene sve obaveze prema visokoškolskim ustanovama

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je izmirilo je sve finansijske obaveze prema visokoškolskim ustanovama za 2025. godinu isplatom u iznosu od blizu 583 miliona dinara, kao i da su budžetska sredstva namenjena za plate zaposlenih u visokom školstvu uvećana za oko 16 odsto u 2026. godini.

U saopštenju se navodi da je tokom decembra 2025. godine ministarstvo visokoškolskim ustanovama uplatilo sredstva po osnovu četvrte rate za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po posebnom kolektivnom ugovoru u ukupnom iznosu od skoro 583 miliona dinara, u skladu sa dogovorom predstavnika vlade i predstavnika visokoškolskih ustanova.

Sredstava su uplaćena u dva dela 16. i 26. decembra, što zajedno sa prve tri rate ukupno čini 2.615.000.000 dinara transferisanih visokoškolskim ustanova za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po zakonu i posebnom kolektivnom ugovoru, uz dodatnih 210 miliona za podršku realizaciji master studija pri univerzitetima i doktorskih studija na fakultetima i univerzitetima.

Iz ministarstva podsećaju da je u prošlogodišnjem budžetu za materijalne troškove i druga primanja zaposlenih po posebnom kolektivnom ugovoru bilo je predviđeno oko 990 miliona dinara.

Istovremeno, Ministarstvo prosvete uplatilo je visokoškolskim ustanovama koje su obnovile obrazovnu delatnost i rad, odnosno ponovo započele izvođenje nastave i organizovanje ispita tokom juna i jula, preostali deo sredstva koji se obezbeđuje uz budžeta Republike Srbije za pokriće troškova plata nastavnog osoblja za poslove pripreme i izvođenja nastave za jun, odnosno jun i jul ustanovama koje su obnovile izvođenje nastave u julu, u ukupnom iznosu od 577 miliona dinara, čime je Ministarstvo izmirilo sve svoje finansijske obaveze prema visokoškolskim ustanovama.

Kako je saopšteno, ministarstvo će nastaviti da prati finansijske potrebe univerziteta, fakulteta, akademija strukovnih studija i visokih škola i u skladu sa zakonom.

Takođe, iz ministarstva navode da će utvrđenom dinamikom i organizacijom poslova u Sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) opredeljivati sredstva iz budžeta visokoškolskim ustanovama u 2026. godini.

Iz ministarstva ističu da su budžetska sredstva za visoko obrazovanje ove godine povećana za 20 odsto, odnosno za 12 milijardi dinara kao posledica izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju.

Osim toga, predviđena su i sredstava koja će u celosti pokrivati stalne troškove visokoškolskih ustanova, veća izdvajanja za troškove materijala za visokoškolske ustanove, kao i pokrivanje u celosti troškova za druga primanja zaposlenih, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje.

Ministarstvo navodi da se osnovice za plate u visokom obrazovanju, izjednačavaju se sa osnovicama plata zaposlenih na ostalim nivoima obrazovanja od 1. januara 2026. godine, a da su dodatna sredstava u iznosu od 5,7 milijardi dinara, kojima se uvećavaju plate zaposlenih u visokom obrazovanju za 15,97 odsto, obezbeđena kroz izmenu uredbi kojima se utvrđuju koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u visokom obrazovanju.

Ukupna sredstva obezbeđena za plate zaposlenih u 2026. iznose 67.421.344.000 dinara.

(RTS)