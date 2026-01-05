​ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a

Er Srbija je ostvarila istorijski uspeh, oborivši rekord koji je 1987. godine postavio nekadašnji JAT sa 4.531.000 prevezenih putnika, čime je još jednom potvrdila poziciju najbrže rastuće avio-kompanije u regionu, saopšteno je danas iz te kompanije.

Ovaj rezultat, ostvaren juče, 28. decembra, posebno dobija na značaju, imajući u vidu činjenicu da je JAT tada poslovao na mnogostruko većem tržištu.

Kako je istaknuto, nakon skoro četiri decenije, Er Srbija, kao naslednica ove kompanije, ponosno ispisuje novo poglavlje u istoriji srpskog vazduhoplovstva, zasnovano na dugoročnoj viziji i održivom razvoju.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je da je tokom ove godine Er Srbija zabeležila najveći obim saobraćaja od svog osnivanja, zahvaljujući kontinuiranom širenju mreže destinacija, povećanju frekvencija letova i stalnom unapređenju kvaliteta usluge.

„Postignuti rekordni rezultati su odgovor na snažnu potražnju putnika i rast poverenja u brend Er Srbija. Kompanija će nastaviti sa optimizacijom kapaciteta, sa ciljem da putnicima obezbedi još veći komfor i udobnost tokom putovanja. Intenzivno radimo na personalizaciji iskustva putnika i transformaciji tradicionalnog servisa u modernu, digitalno podržanu i korisnički orijentisanu uslugu“, rekao je Marek.

Kako je naglasio, spajanjem tradicije, inovacija i tehnologije, prvi put će kompanija uvesti sopstveni program lojalnosti, koji će članovima omogućiti unapređene beneficije i sakupljanje poena čak i kada ne putuju avionom.

„Obaranje rekorda u broju prevezenih putnika predstavlja snažnu potvrdu ispravnosti strateškog pravca Er Srbije – ulaganja u flotu, tehnologiju i ljude, uz stalnu posvećenost kvalitetu usluge. Nacionalna avio-kompanija nastaviće da aktivno oblikuje budućnost putovanja, u kojoj su brzina, jednostavnost i vrhunsko putničko iskustvo ključni pokazatelji uspeha“, rekao je Marek.

Uspesi Er Srbije rezultat su jasne vizije i strateškog razvoja kompanije.

Tokom ove godine dodatno je ojačana mreža destinacija otvaranjem šest novih avio-linija, među kojima se posebno izdvaja Šangaj kao nova dugolinijska destinacija.

Kako je navedeno, za 2026. godinu planirano je otvaranje još šest novih linija – Santorini, Baku, Toronto, Sevilja, Tenerife i Tromzo – koje će putnicima omogućiti autentična iskustva i priliku da svet spoznaju na jedinstven način.

U narednoj godini planirano je i povećanje frekvencija na gotovo 20 postojećih linija, među kojima su Atina, Bari, Firenca, Istanbul, Lisabon, Madrid, Milano, Nica, Solun i Tbilisi, čime će putnicima biti omogućena veća fleksibilnost u planiranju putovanja, prenosi Tanjug.

(Tanjug)